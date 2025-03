Hablamos con The Dearest, que presentan su debut en Barcelona

The Dearest es una nueva banda que, aunque anunció su aparición a finales del año pasado, está formada por experimentados músicos. El pasado mes de enero lanzaron su primer disco, un álbum homónimo del que te hablamos en su momento en Muzikalia. El próximo 29 de marzo lo estarán presentando en la Sala Laut de Barcelona. Puedes conseguir ya tus entradas en este enlace.

Aprovechando la ocasión, hemos querido conocer mejor al grupo así que les hemos pedido que nos respondan a unas preguntas.

Aunque estaréis cansados de responderlo, recordadnos quiénes son The Dearest.

The Dearest somos Omar Gallego aunque de Pucela (cantante), Xavi Ribas de El Prat (bajista), Joel García de muchos lugares aunque supongo de Barcelona (guitarrista), y yo mismo, Fernando J. Costas (batería) de Vigo. Si juntamos todas las bandas por las que hemos pululado la cosa parece un estribillo: The Midnight Travellers, The Meows, Sinciders, Santi Campos, Els Trons, Dirty Rockets y muchos etcéteras.

Y después de pasar por tantos grupos y, con cariño, a vuestra edad, ¿Qué os llevó a formar esta nueva banda?

Pues se ve que no hemos aprendido nada. La verdad es que nos pilló más o menos a todos trabajando en proyectos interesantes pero ninguno demasiado personal. Xavi y Joel tenían ya ganas de montar algo de rock con canciones propias (¡bravo!) y a mí me pillaron medio disponible y con muchas ganas de enredar con la maravillosa música de los 70s. Probamos, funcionó la cosa, entró Omar con su fantástico y personal chorro de voz, y de los 70’s nos fuimos hasta el infinito y más allá.

¿Os molesta que se hable de vosotros como súper grupo o que se os considere como una especie de continuación o herencia de los Midnight Travellers?

A mí me parece magnífico. Yo no milité en los Midnight pero está genial ir a rebufo de su legado ya que por membresía su música está inevitablemente conectada a The Dearest. Tienen grandes discos y si podemos arrastrar a unos cuantos fans, todo queda en casa. ¡Lo de supergrupo la verdad es que es cosa nuestra a ver qué pasaba, y parece que ha calado,

siempre nos preguntan por ello!

Has mencionado que la idea inicial era inspirarse en la música de los 70, pero finalmente vuestro sonido se enfoca más en los noventa. ¿Os consideráis un grupo fuera de tiempo?

Eso de ser un grupo fuera de tiempo me suena a «clásico atemporal» y nos encanta, gracias. Parece ser que el sonido del disco es el resultado de intentar hacer música setentera pero 50 años después, lo mismo que les pasó a nuestras bandas favoritas de los 90s.

El 29 de marzo presentáis el disco en Laut. ¿Qué vais a ofrecer al público? ¿Cómo animáis a la gente que no os conozca para que acuda a escucharos y ver vuestro directo?

¡Una noche mágica, un plan sin fisuras, muchas sorpresas! Va en serio, y además estamos preparando un setlist especial con nuevos arreglos y alguna seguro que inesperada versión. Ya que nos acompañan nuestros amigos de The Deathlines igual los subimos al escenario a hacer una barbacoa.

Teniendo vuestra edad, cada uno con sus historias y su trabajo, ¿se puede pensar en un futuro para The Dearest?

Y dale con la edad (risas). Está todo explicado en nuestro primer single «Gettin’ old». EL FUTURO ES AHORA.