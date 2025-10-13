HAIM comparten canción con Bon Iver, ‘Tie You Down’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Haim ha lanzado una nueva canción, «Tie You Down», en la que cantan con Justin Vernon de Bon Iver. Un tema que aparecerá en la versión deluxe del álbum más reciente del grupo, I Quit, que se lanzará el 17 de octubre.

Como decíamos «un ramillete de canciones más luminosas de lo que podría parecer. Un chasquido de dedos que incita a coger el toro por los cuernos y enfrentarse a una nueva etapa con la mejor de las actitudes».

Ahora se suma uno de esos descartes incomprensibles, «Tie You Down», que vuelve a reunir a Danielle Haim y Vernon después de que trabajaran juntos en la canción de Bon Iver, «If Only I Could Wait», a principios de este añoen SABLE, fABLE.

Ahora llega un tema que fue adelantado en sus redes hace unos días con un: «Teníamos que hacerlo» en el que cantan: «Pon tu corazón en mí ahora/ ¿No es así como se supone que debe ser?/ Te quiero aquí/ Pero no sé cómo/ No atarte».

Escucha ‘Tie You Down’ de HAIM ft. Bon Iver