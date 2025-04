Bon Iver – SABLE, fABLE (Jagjaguwar / Popstock!)

Hemos tenido que ver la foto completa para comprender la maniobra de Bon Iver con su nuevo disco. Ese SABLE, así con coma final, editado como EP el pasado mes de octubre desvelaba en su título que más allá de la irritante manía de algunos artistas por alternar mayúsculas y minúsculas y diversos signos de puntuación en los nombres de sus canciones, daba un sentido a lo que estaba por venir.

Esa coma (como la de su anterior disco de 2019 i,i) cumplía su función gramatical de continuar ese SABLE, con fABLE y conformar una unidad con la que narrar su viaje hacia la luz. Ese trayecto del duelo, la oscuridad -en su caso la depresión-, hacia la esperanza y la paz interior.

Una vuelta al EP, que aparece de manera íntegra al comienzo para ejercer de punto de partida. Ese tríptico crudo y melancólico que nos recordaba a la angustia contenida en su debut de 2007, For Emma, Forever Ago, donde Justin Vernon se abre de lleno para mostrar su dolor. Todo cambia al girar hacia fABLE, que evoluciona del minimalismo austero de la primera parte, a la más exuberante vitalidad, convirtiéndose en una celebración caleidoscópica de renovación, amor y despertar espiritual.

Poco queda de ese músico de Wisconsin que ha pasado de encerrarse en cabañas para superar problemas físicos y emocionales, a colaborar con musas como Taylor Swift o Charli xcx. Un artista capaz de mostrarnos todas sus caras en una interesante entrega que nos deja canciones a destacar como el brillo poroso de «Everything Is Peaceful Love», el poso soul de «Day One», con Dijon y Flock of Dimes o un dueto con la compañía de Danielle Haim en «If Only I Could Wait» con el que captura la lucha por alcanzar la mejor versión de uno mismo en una relación.

Todo un muestrario sobre las complejidades de la conexión emocional y el crecimiento personal; sobre exploración del amor, la renovación y el autodescubrimiento.

Escucha Bon Iver – SABLE, fABLE