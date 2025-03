Happy Mondays también en Madrid y Barcelona. ¿Nuevo disco a la vista?

Hace algunas semanas te contábamos que Happy Mondays iban a ser una de las bazas de la nueva edición de Visor Fest (entradas aquí), donde compartirán cartel con Lemonheads, Echobelly y Chucho.

La visita se expande y tendremos la ocasión de disfrutarles también en Madrid y Barcelona. Buen momento para volver a vibrar con uno de los puntales de ese sonido Madchester junto a The Stone Roses e Inspiral Carpets.

Los de Shaun Ryder, Bez y compañía debutaron en 1987 con un artefacto marciano para la época, Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out), producido por nada menos John Cale. Un disco que fusionabael indiepop con ritmos bailables, adelantándose a lo que explotaría años más tarde.

En 1988, publicaron Bummed, producido por Martin Hannett (Joy Division), pero fue con Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches de 1990, producido por Paul Oakenfold y Steve Osborne cuando todo voló por los aires. Canciones como «Step On» y «Kinky Afro» se convirtieron en una sensación que les puso al frente de un movimiento que puso los cimientos al britpop, combinando rock psicodélico, dance y música rave. El resto es historia.

La noticia este 2025 es que Happy Mondays se encuentran trabajando en su primer disco en 18 años, el sucesor del discreto Uncle Dysfunktional (2007), empujados por nada menos que Alan McGee. Así lo aseguraban en una entrevista publicada por The Sun. ¿Será verdad?

Toma nota de las fechas de Happy Mondays

24 Sep 2025 · MADRID · La Riviera – Entradas

25 Sep 2025 · BARCELONA · Razzmatazz 1 – Entradas

26 – 27 Sep 2025 · VALÈNCIA · Visor Fest – Entradas