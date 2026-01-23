Harry Styles avanza su nuevo disco con ‘Aperture’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Harry Styles publica hoy «Aperture», el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY., cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo de 2026.

El disco, compuesto por 12 canciones y producido por Kid Harpoon, inicia así su recorrido con un single que marca el comienzo de una nueva etapa creativa después del éxito conseguido con Harry’s House (2022). El tema llega acompañado de su videoclip oficial, mientras que la preventa del álbum ya está disponible a través de su web oficial y en tiendas de todo el mundo.

De forma paralela, Harry Styles ha anunciado Together, Together, una ambiciosa gira global en formato residencia que se desarrollará a lo largo de 2026 con 50 conciertos repartidos entre Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

El tour incluye hitos como 30 noches en el Madison Square Garden y seis fechas en el Wembley Stadium, además de invitados especiales en conciertos seleccionados. De momento no hay fechas en nuestro país, donde actuó por última vez en 2023.

Escucha ‘Aperture’ de Harry Styles