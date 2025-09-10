Hinds versionan ‘Girl, So Confusing’ de Charli xcx

Hinds comparten su versión de «Girl, So Confusing», un tema de Charli xcx que formaba parte de brat y que contaba con la participación de Lorde.

La banda de Carlotta Cosials y Ana Perrote estrenan el tema para celebrar el primer año de su exitoso Viva Hinds, del que decíamos: «un disco con el que lo de ser profetas en su tierra terminará cayendo por su propio peso, porque son las mejores en lo suyo. Y porque se lo merecen».

Como cuentan: “Todo lo relacionado con esta canción nos llega al alma. Llevamos cuatro álbumes como banda de chicas, más de una década. Una década en un mundo que intenta enfrentar a las chicas entre sí, comparando todo, nuestros cuerpos, nuestras canciones, nuestra forma de hablar y de ser. Haciendo casi imposible no sentirse amenazada y constantemente insegura. Cuando se lanzó esta canción y la colaboración con Lorde, hizo historia para la música y para las mujeres. Esta es nuestra versión”.

Para su grabación han contado con los productores Carlos Sennacheribbo y Luis de Oleza, con mix de Caesar Edmunds y masterizada por Mike Hillier.

Escucha ‘Girl, So Confusing’ de Hinds