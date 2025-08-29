Bright Eyes cantan con Hurray For The Riff Raff

Bright Eyes editaban su décimo disco de estudio, Five Dice, All Threes, el pasado otoño. Un trabajo en el que la banda «continúa excavando en los sentimientos a través de unas canciones de todos los pelajes imaginables, que rebosan intensidad y ternura, aunque pecan de cierta sobrecarga conceptual».

Ahora anuncian un EP, Kids Table, ocho nuevos temas que como comenta su hoja de promo, llegan acompañadas de ingeniosas palabras y referencias a todos, desde William Shakespeare y Salman Rushdie hasta Candice Bergen, Joe Strummer e incluso a la Sra. Peacock de Clue.

Kids Table se mantiene fiel al ADN de Bright Eyes con una honestidad que evoca la sangre de las pistas, así como una interpretación conmovedora de «Sharp Cutting Wings (Song to a Poet)», una versión de la canción de Lucinda Williams lanzada el año en que nació Oberst.

El primer adelanto es «Dyslexic Palindrome», que cuenta con la participación de Alynda Segarra de Hurray For The Riff Raff, cuyas voces se unen para crear un dúo que examina la oscura complacencia de vivir en la cultura capitalista actual.

Como cuenta Oberst: “Alynda Segarra es una de las personas más emotivas que he conocido. “Todo lo que pasa a través de ellos está atormentado por el fantasma cansado de la música estadounidense del pasado. He tenido la suerte de grabar y tocar con ellos en muchas ocasiones y siempre me impresiona la capacidad de Alynda para canalizar lo intangible y universal. Parece caminar en una segunda fila de esqueletos. Tocando un instrumento valiente. Sé que suena loco, pero ahí está Alynda. Siempre tan presente, pero con un pie en el otro lado”.

Escucha ‘Dyslexic Palindrome’ de Bright Eyes ft Hurray For The Riff Raff

Estas son las canciones de Kids Table (EP) de Bright Eyes

Kids Table

Cairns (When Your Heart Belongs to Everyone)

1st World Blues

Sharp Cutting Wings (Song to a Poet)

It Always Feels Good and It Never Hurts

Dyslexic Palindrome (feat. Hurray For The Riff Raff)

Shakespeare In A Nutshell

Victory City