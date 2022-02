IDLES estrenan el vídeo para ‘Crawl’

IDLES está de regreso con un nuevo video musical para el tema “Crawl!”, de su último álbum, Crawler, en el que se muestran introspectivos e incluso frágiles, abriéndose en canal para compartir su dolor y hablar sin tapujos de traumas o adicciones propias y ajenas.

Dirigido por LOOSE y Edie Lawrence, el video de plastilina muestra al líder Joe Talbot en un paseo en motocicleta por el desierto mientras su carne se marchita hasta los huesos. El vídeo viene con una nueva edición de la pista, disponible ahora en todas las plataformas de transmisión.

Sobre la canción, el cantante Joe Talbot comenta: “Este es el punto de inflexión, después de que te hayas estrellado. Es un buen himno para hablar con personas que no están del otro lado o que no están sobrias. No eres la mejor versión de ti y debes hacerte responsable de tus adicciones y de a quién estás defraudando. Pero eso no significa que seas una mala persona. ‘Crawl’, el título es como, sigue adelante. Llegarás ahi”.

Disfruta el vídeo de ‘Crawl!’ de IDLES