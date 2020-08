IDLES estrenan vídeo dirigido por Michel Gondry

IDLES anunciaban hace pocas semanas su altamente esperado nuevo álbum. Con el título de Ultra Mono la banda lanzará su tercer LP el 25 de septiembre en el sello Partisan Records.

La continuación del exitoso Joy As An Act Of Resistance (Partisan, 18) ha vendido precedida por dos canciones, un primer adelanto con el título de “Grounds” y posteriormente con “A Hymn”, dos pelotazos que son puro IDLES.

Ahora llega un tercer tema del disco, llamado “Model Village”, cuyo vídeo dirigido por nada menos que Michel Gondry, puedes ver a continuación: