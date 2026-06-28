Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Tiger Menja Zebra & Zombi Pujol – Metaversions!

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Joaquín Pascual – No Puedo Olvidar

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Kase.O – Camisa de fuerza

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Vera Fauna – Quiebro y Nada

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Anni B Sweet & Pedro de Dios – Momentos

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Whale Nado – Rewind

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Editors – The Rush

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Jim James – Come Again

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The Tubs – Who’s Gonna Love You Now?

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Kiko Veneno – Helicrisum

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Man/Woman/Chainsaw – Get Up and Dance

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Chelsea Wolfe – The Dark / Death is not the end

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Morreo – Locos por el Ritmo

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The Jayhawks – Keeping Our Heads Above Water

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PJ Harvey – Voyager

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Brandon Flowers – Plans

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Phoebe Bridgers – Lost Boys

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The Rolling Stones – Divine Intervention / Jealous Lover

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Isla Lavanda – La Niña Perfecta

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Viva Belgrado – Un Andalucito Más

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Hidrogenesse – Yo Dije la Verdad

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Tame Impala – Hummer

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Bye Bye Lullaby – Pedacitos

Bye Bye Lullaby han presentado esta semana «Pedacitos», tercer adelanto de su quinto álbum, La Rodadora, previsto para noviembre de 2026. Se trata de una arriesgada canción de rock electrónico en castellano que abre nuevos caminos para la banda. Aunque no abandonan su identidad folk-rock, Pedacitos la complementa con un sonido basado en las estructuras expansivas de artistas como Avicii.

Levitants – Invitación al Baile1 (Vamos a bailar)

Tal como vienen haciendo durante estos últimos meses, el grupo Levitants sigue desvelando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo disco, ¿Que Arderá mañana?, que publicarán en septiembre. Esta semana le ha tocado el turno a «Invitación al Baile1 (Vamos a bailar)», un himno pop que arranca tranquilo y va progresando hasta adentrarse en la psicodelia o el góspel. La canción funciona así como una especie de terapia ante una ruptura.

Anne Lukin – Nere zortea

La cantante navarra Anne Lukin acaba de lanzar «Nere zortea», su primer sencillo en solitario cantado en euskera. Una canción con un sonido soft rock y con destellos de distorsión que reflexiona sobre la superstición desde la ironía. «Nere zortea» ha sido compuesta por Anne Lukin junto a Víctor Valiente, también coproductor del tema. El vídeo está dirigido por Sergi Páez de la productora Vespre Films.

Los Jaguares de la Bahía – Baltimore / Two ways

Otro grupo que en los últimos meses ha estado publicando diversos sencillos que formarán parte de un nuevo álbum son Los Jaguares de la Bahía. Además, como os venimos contando en Muzikalia, lo están haciendo de dos en dos. Su último «twingle», formado por las canciones «Baltimore» y «Two ways», potencia la importancia de los teclados para alejarse un tanto de la electroacústica de sus anteriores lanzamientos.

Selene Casas – Te veré caer

La joven artista manchega Selene Casas ha publicado estos días un nuevo adelanto del disco que lanzará en septiembre. La canción se titula «Te veré caer», un guiño a «La ciudad de la furia» de Soda Stereo e influenciado por nombres tan dispares como Dorian o Queens of the Stone Age. Un tema masterizado Dany Richter en el que la cantante antepone la paciencia a la ira con alguien que le hizo daño.

Vuelo Fidji – Bárbara

El grupo manchego Vuelo Fidji, inmerso en una exitosa gira (más información en su página web), ha sacado tiempo para lanzar un nuevo sencillo, «Bárbara». Una canción que parte de una celebración cotidiana para terminar reflexionando sobre la amistad, la comunidad y los vínculos que nos sostienen en un enérgico final de carácter colectivo.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.