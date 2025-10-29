Inoxidables tienen nuevo single, ‘Lucanor’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Inoxidables presenta su nuevo single «Lucanor», tercer adelanto de su próximo álbum, El mapa de la herida, que verá la luz durante los próximos meses. Publicado hace unos días, el tema muestra una mezcla de pop de ensueño y tecno-pop que recurre a atmósferas envolventes e influencias del post-punk y el dream-pop clásico.

Según los propios miembros del grupo —Míkel y Ángel—, «Lucanor» parte de una escena de juego infantil bajo la vigilancia paterna, utilizando esa imagen como metáfora para explorar la cotidianidad desde una sensibilidad casi autobiográfica.

Inoxidables se reunieron en 2018 para publicar un nuevo disco, Alas de Plomo, al que han seguido Alevín de Plata, Alevín de Luz (2019) y Pobre y puro (2022). Como decimos, este 2025 está previsto que lancen un nuevo disco, el quinto ya, titulado El Mapa de la Herida. Un trabajo del que hace un par de meses nos avanzaron «La danza de la muerte» y posteriormente con «No es mi guerra»

Ahora llega «Lucanor», que retoma la esencia independiente del grupo y marca una continuación de su trayectoria iniciada en los años noventa, caracterizada por su actitud de resistencia frente a los circuitos convencionales de la industria musical.

Escucha ‘Lucanor’ de Inoxidables