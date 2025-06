James Yorkston lanza disco con Nina Persson y Johanna Söderberg

James Yorkston anuncia la publicación de su nuevo álbum, Songs for Nina and Johann, que será editado a través de Domino / Music As Usual el próximo 22 de agosto y sigue a The Great White Sea Eagle (Domino).

Songs for Nina and Johanna es una meditación sobre la familia, el amor y la paternidad, llena de melodías suaves y lirismo conmovedor. Grabado en directo en el Studio Rymden de Estocolmo con el coproductor Daniel Bengtson, cuenta con dos de las vocalistas suecas más reconocidas: Nina Persson (The Cardigans) y Johanna Söderberg (First Aid Kit).

Como cuenta el artista: «¿Quién no aceptaría la oportunidad de cantar con dos grandes voces suecas? Cuando se me ocurrió la idea de que Johanna se uniera al grupo, aproveché la oportunidad. Nina y Johanna se complementan, pero nunca compiten. ¿Y yo? Intenté no interponerme en su camino, intenté darles espacio para que interpretaran las canciones como sintieran».

El álbum es el decimosexto que publica con Domino y el tercero que graba en Estocolmo con miembros de The Second Hand Orchestra. Söderberg estaba embarazada de su segundo hijo durante las sesiones de grabación, algo que puede haber provocado cierta emoción en sus interpretaciones. Y a pesar de la aparición más limitada del líder de la Second Hand Orchestra, Karl Jonas Winqvist, debido a una enfermedad, los miembros del colectivo siguen ocupando un lugar destacado. Peter Morén (Peter Bjorn and John) a la guitarra, Ullis Gyllenberg al violín, Lina Langendorf al saxofón y Lars Skoglund a la batería.

Escucha ‘A Moment Longer’ de James Yorkston ft. Nina Persson

Escucha ‘Love / Luck’ de James Yorkston ft. Johanna Söderberg

Estas serán sus canciones:

I Can Change * Oh Light, Oh Light @ A Moment Longer * Love / Luck @ Where’s the Time? Rabbit * Love That Tree * Oh Sparrow, Up Yours @ I Spooked the Neighbours @ With Me, With You *

Nina Persson = *

Johanna Söderberg = @