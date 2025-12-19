Jane’s Addiction anuncian su separación definitiva

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Termina el culebrón Jane’s Addiction. Tras un año de disputas entre lo miembros del grupo, de denuncias cruzadas y de un triste espectáculo derivado de la cancelación de su gira tras su pelea sobre el escenario en el pasado mes de septiembre de 2024, anuncian su separación definitiva:

«Nos gustaría aclarar los acontecimientos relacionados con la cancelación de la gira tras el concierto en Boston en septiembre de 2024.

Tras ese concierto, sin avisar a Perry, decidimos unilateralmente que era mejor no continuar la gira e hicimos declaraciones inexactas sobre su salud mental, algo que lamentamos.

Hoy estamos aquí para anunciar que nos hemos reunido una última vez para resolver nuestras diferencias, para que el legado de Jane’s Addiction siga siendo el trabajo que los cuatro creamos juntos.

Ahora miramos hacia el futuro con ilusión, mientras emprendemos nuestros proyectos musicales y creativos por separado. Jane’s Addiction vivirá para siempre en nuestros corazones. Estamos orgullosos de la música que creamos juntos.

Ustedes, los fans, son nuestro alma y siempre los apreciaremos».

Termina así la historia de la banda del vocalista Perry Farrell, el guitarrista Dave Navarro, el bajista Eric Avery y el batería Stephen Perkins, que había recuperado la formación original con la que grabó discos tan emblemáticos como su debut, Nothing’s Shocking (1988) o Ritual de lo Habitual (1990) y se disponía a grabar su prime trabajo en 34 años del que conocíamos algún adelanto. Antes pudimos disfrutarles en su última visita a Madrid y el Azkena Rock Festival.