Jello Biafra sufre un ictus hemorrágico y permanece hospitalizado

El histórico agitador del punk estadounidense Jello Biafra ha sido hospitalizado tras sufrir un ictus hemorrágico provocado por hipertensión el pasado 7 de marzo. Según ha confirmado su entorno a través del sello Alternative Tentacles, el músico se encuentra estable y recibiendo atención médica, mientras comienza un proceso de recuperación que podría prolongarse durante algún tiempo.

El propio Biafra relató cómo se produjo el episodio con el sarcasmo que siempre ha caracterizado su forma de comunicarse. Según explicó, todo ocurrió de madrugada cuando se levantó de la cama.

“Salté de la cama porque tenía que ir al baño y mi pierna izquierda simplemente se derrumbó debajo de mí. Caí al suelo y ni siquiera pude frenar la caída con el brazo izquierdo porque tampoco estaba funcionando”. “Intenté volver a levantarme y no pude. En ese momento pensé: ‘Oh, mierda… estoy teniendo un ictus’”.

Actualmente el artista permanece hospitalizado y bajo observación. En sus propias palabras, el proceso de recuperación requerirá paciencia: “Todavía tengo muchas cosas buenas dentro de mí, pero ahora mismo tengo mucha rehabilitación por delante”.

Desde Alternative Tentacles, el sello independiente que él mismo fundó en 1979, han trasladado un mensaje de tranquilidad a sus seguidores:

“Hablando en nombre de toda la familia de Alternative Tentacles, estamos muy agradecidos de que esté bien y recibiendo los cuidados que necesita”.

Más allá de su estado de salud, la noticia ha generado una inmediata reacción de apoyo dentro de la escena alternativa internacional. No es para menos, Jello Biafra es una de las figuras más influyentes y combativas del punk estadounidense.

Como vocalista de Dead Kennedys, banda fundacional del hardcore de finales de los setenta y primeros ochenta, Biafra firmó algunos de los himnos más incisivos del género con discos imprescindibles como: Fresh Fruit for Rotting Vegetables (1980) o Plastic Surgery Disasters (1982).

Tras la disolución de Dead Kennedys, el músico continuó activo tanto musicalmente, con proyectos como Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine, como desde el activismo cultural y político, además de mantener Alternative Tentacles como uno de los sellos independientes más influyentes del underground norteamericano.

Respetado por generaciones posteriores al punk, Jello Biafra es una especie de tótem sagrado al que veneran grupos tan dispares como King Gizzard & The Lizard Wizard, los que le invitaron hace unos meses a cantar con ellos “Police Truck”.

Por ahora no se han ofrecido más detalles sobre el alcance de las secuelas ni sobre cuánto tiempo podría prolongarse su recuperación. Desde su entorno han señalado que irán compartiendo actualizaciones cuando sea posible.

Desde aquí deseamos una pronta recuperación a la voz más incomoda, provocadora y perturbadora (ahora que hace falta) de la escena estadounidense.