De la fusión de culturas nace el colectivo afincado en Paris Al-Qasar. El parisino Thomas Attar Bellier y el marroquí Jaouad El Grouche son culos de mal asiento, y después de ir viajando de un lado a otro, acabaron en la capital francesa formando este quinteto cuyo máximo valor reside en la capitalización de diversas culturas para crear un cancionero excitante.

Debutaron hace un par de años con Miraj, un trabajo colmado de virtudes y en donde asimilaban influencias con destreza. Este segundo asalto, Who Are We? (Glitterbeat, 2022), los recupera en su mejor forma maridando las diferentes tradiciones con barnices de experimentación más actual, incluyendo más de una colaboración.

Por ejemplo, en la inaugural “Awtar Al Sharq” interviene el fuzz de la guitarra de Lee Ranaldo como colcha perfecta para un tema que conecta Oriente Próximo y el lenguaje de la experimentanción con el ruido hecha en occidente. Un tema que evoca a Omar Khorshid, el stoner rock, y el tribalismo, y en “Awal”, Ranaldo continúa de fondo creando un paisaje de crujidos parasitarios mientras el grupo cincela una preciosa melodía en contra de la corrupción gubernamental y las crisis de valores.

El turno le toca a Jello Biafra que recita partes de un poema del escritor de siglo pasado egipcio Ahmed Fouad Negm (“Ya Malak”), mientras las percusiones y la batería nos conducen por parajes a la par que exóticos e inquietantes. La cantante sudanesa Alsarah Elgadi pone su voz al servicio de “Hobek Thawrat”, un gran tema de folk psicodélico, y una de las mejores canciones del disco, “Benzine”, se sirve de las resonancias a sonoridades turcas que se enredan con los efluvios lisérgicos.

Escucha Al-Qasar – Who Are We? (Glitterbeat)