Jorge Drexler en tiempos del coronavirus

Cuando pasen los años, cuando esto de COVID-19 sea algo que rememorarán las generaciones venideras en los libros de historia –esperando que sea más el susto que la realidad-, recordaremos ciertas anécdotas. Como por ejemplo la tira de chistes que circulan por los grupos de WhatsApp (algunos mejores que otros, la verdad). Tampoco olvidaremos volver a sentir esto de estar en casa como algo inusual. Y, no nos podemos olvidar de esa parte negativa -y no me refiero a los efectos malignos del virus, que se dan por contados- sino al acribillamiento de los mass-medias alentando el miedo para, a renglón seguido, llamar a la calma social. Sí, todo eso estamos viviendo.

Por eso, que un grande como Jorge Drexler nos regale este concierto en streaming, gratuito y lleno de toda su magia podría ya considerarse algo a poner en el lado bueno de la balanza. Este intervalo de cuarentena impuesta por el bien de todos ya nos ha dejado los primeros eventos aplaudibles. Bueno, eso y la ovación general del sábado noche a todos los profesionales de la sanidad PÚBLICA, y reseño esta palabra en mayúsculas para que ningún mandamás autonómico o alcalde postrenco olvide la importancia de tener un sistema tan bueno y digno al alcance de todos y para todos los bolsillos.

Justo decir que Jorge Drexler, el pasado 10 de marzo, cuando ya esto estaba al quite y en todos lados, sacó esta canción titulada Codo con codo y haciendo broma, con retranca y alevosía, al saludo que ahora se lleva y que, ¿Quién sabe?, lo mismo hasta perdura en el tiempo. Aunque no me veo yo mucho de eso cuando pasen los meses, la verdad. Pero Drexler ha elaborado una letra donde repasa las medidas preventivas que debemos tomar los ciudadanos pero claro, viniendo de él, inserta su peculiar chanza con retranca.

El evento musical iba a tener lugar en el Teatro Melico Salazar de Costa Rica, durante dos días, y como el uruguayo se ha visto obligado a cancelarlo su manera de premiarnos a todos ha sido con este magnífico regalo. Las cancelaciones, a la orden del día, han tenido protagonistas tan dispares como Madonna, Pearl Jam, Avril Lavigne. Pero este artista ha ido un paso más y nos ha ofrecido algo de tan grato recuerdo. Usando la tecnología y el streaming nos ha animado y emocionado como él solo sabe. Así que, ya que tenemos que quedarnos en casa y respetar al máximo no estar por la calle salvo necesidad imperiosa (alimenticia, sanitaria o por fuerza mayor) bueno es que tengamos estos regalitos. Ojalá artistas como Amaia Romero, La Bien Querida, La Rosenvinge, Coque Malla, El columpio asesino, Los Planetas o The Cure entre otros nos diesen algo parecido para amenizar el encierro y no asomar los bigotes a la calle. Ahí dejo la indirecta.

Las canciones de Jorge Drexler que podemos escuchar, con guitarra y voz, por orden de interpretación, son:

Transporte

Telefonía

Una canción me trajo hasta aquí

La vida es más compleja de lo que parece

Polvo de estrellas

Noctiluca

Me haces bien

Asilo

Going to bocas

La edad del cielo

Salvapantallas

Silencio

Soledad

La milonga del moro judío

Deseo

Movimiento

Aquí el enlace. Que lo disfruten, que sean buenos y cumplan la cuarentena, que cuando todo esto pase, nos daremos un fuerte abrazo. Prometido queda.