Juan Wauters (Antiga Fàbrica Estrella Damm) Barcelona 10/12/25

Escuchar a Juan Wauters en directo es siempre una experiencia diferente. Por suerte, Barcelona es una parada recurrente en sus giras estos últimos años. La Antigua Fábrica de Estrella Damm era el lugar indicado para albergar este concierto que formaba parte del ciclo Vida Records & Friends: una serie de bolos que premonizan lo que se vivirá en el Vida Festival en julio 2026.

La tarde empezaba con los barceloneses Me & The Bees enseñando su trabajo más reciente. Tras más de 8 años sin sacar música y dando conciertos en contadas ocasiones, parece que con el nuevo álbum Siempre Igual van a volver a subirse más a menudo a los escenarios. El cuarteto catalán ha cambiado de idioma en las canciones. Del inglés al español. Lo que no ha cambiado es esa nostalgia indie de los 2000 que evocan con solo escuchar un par de acordes de sus canciones. Algún que otro problema técnico no impidió a la gente disfrutar de la melancolía de tiempos pasados.

Era el turno de Juan Pablo. Con todo el mundo mirando a un escenario despejado con solo una silla, una guitarra y un micro, ‘la Jota’ sorprendía a todos entrando por detrás de la sala. Ataviado con un gorro cosaco, una camisa blanca y un viejo acordeón, se paseó entre el público mientras tarareaba una melodía pegadiza y corría de lado a lado. Unos minutos de la incertidumbre habitual que genera Juan Wauters cuando te pilla de imprevisto, pero que se torna en perfectamente disfrutable si abandonas todo tipo de prejuicios y preocupaciones.

Una vez frente al micrófono, explicaba que este nuevo formato se trataba de una charla; un ‘Freestyle’ en el que podía ocurrir cualquier cosa. Dentro de un marco de 60 minutos, (tras experimentos de 2 horas en Madrid) la gente le pedía canciones, surgían conversaciones filosóficas o él mismo proponía tocar sus temas favoritos de los primeros discos. Acompañado de la guitarra, a capela o versionando con su nuevo mejor amigo, el acordeón, puso a cantar a todo el público.

Gran parte del repertorio fue del séptimo y último álbum MVD LUV (2025). Los que asistimos a bolos anteriores, ya habíamos podido escuchar temas como «Dime Amiga», «Mutuación» o «Ando con Miedo». Este último disco es el único grabado íntegramente en su Montevideo natal y de la que presume con orgullo, sin dejar nunca de lado las raíces neoyorquinas que siempre le han acompañado en su carrera musical y personal. Canciones llenas de metáforas sobre temas sensibles del día a día, pero maquilladas con el sentido del humor que caracteriza al artista.

Juan Wauters tiene un don y es el de hacer a la gente disfrutar. No es el músico que mejor toca la guitarra (ni el acordeón), ni tampoco el que mejor canta. Y puede que estés un tiempo sin escuchar sus canciones, pero verle en directo y recibir sus letras con los brazos abiertos te hace sentir cosas. Que al fin y al cabo es de lo que se trata todo esto. O al menos esa es la idea.

Foto Juan Wauters: Carlos Barrie