VIDA contará con Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Ralphie Choo, Saint Etienne, Amaia y más

La edición 2026 del VIDA, que se celebrará del 2 al 4 de julio, presenta un avance de programación encabezado por Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Ralphie Choo, Saint Etienne, Amaia, Maria Arnal y Charlotte Cardin, a la espera de anunciar un cabeza de cartel adicional para el viernes, el concierto inaugural y el programa del Vida Club.

El lema de este año, IMAGINE, enmarca una propuesta que combina artistas internacionales, estatales y catalanes. El jueves incluye las actuaciones de Ralphie Choo —que presentará su nuevo disco—, Charlotte Cardin, Saint Etienne, Osees, Alcalá Norte, Barry B, Maria Jaume y La Tania, además de una amplia presencia de proyectos emergentes y locales.

El viernes destaca por el regreso de Guitarricadelafuente, acompañado por actuaciones de Nu Genea, Lewis OfMan, La Ludwig Band, Sidonie, Shame, Depresión Sonora, Juan Wauters, Sunday (1994) y Frente Cumbiero, junto a diversas propuestas catalanas y un secret show aún no revelado.

El sábado incorpora a Fatboy Slim, Amaia, Aldous Harding, Yerai Cortés, Maria Arnal, Cupido, Balu Brigada, Tyler Ballgame, La Paloma, Ferran Palau y Ángeles Toledano, además de nuevas bandas que completan la jornada.

Consulta el cartel del VIDA

Los abonos y entradas de día están ya disponibles en la web del festival.