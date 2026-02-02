Julio de la Rosa está de vuelta con ‘Perorata’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Julio de la Rosa presenta «Perorata» como primer adelanto de Las Malas Hierbas, su próximo disco de estudio, previsto para esta primavera.

Una canción que llega en un momento clave para el músico andaluz, recientemente nominado a los Premios Goya 2026 por Mejor Música Original por Los Tigres, un reconocimiento que vuelve a subrayar su solidez como compositor tanto en el ámbito discográfico como en el cinematográfico.

«Perorata» es un tema que avanza sin prisa ni grandilocuencia, construyendo un discurso aparentemente desbordado que parte de una disculpa tardía y se transforma en un monólogo lleno de imágenes, repeticiones y preguntas que van revelando más de lo que prometían al inicio.

Musicalmente contenida y narrativamente precisa, la canción deja todo el peso en la voz y en un texto que cuestiona ideas asumidas sobre el dinero, el éxito o la felicidad, moviéndose entre el humor, la extrañeza y una lucidez inesperada. La interpretación vocal, cercana y sin impostación, refuerza esa sensación de conversación íntima que termina funcionando como espejo para quien la escucha. Lejos de buscar consignas o respuestas cerradas, plantea la duda como motor creativo y confirma cómo la experiencia de Julio de la Rosa en el cine se traduce aquí en economía de recursos y atención al relato.

Escucha ‘Perorata’ de Julio de la Rosa