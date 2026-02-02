Lo último:
Julio de la Rosa
Noticia

Julio de la Rosa está de vuelta con ‘Perorata’

Redacción MZK

Julio de la Rosa presenta «Perorata» como primer adelanto de Las Malas Hierbas, su próximo disco de estudio, previsto para esta primavera.

Una canción que llega en un momento clave para el músico andaluz, recientemente nominado a los Premios Goya 2026 por Mejor Música Original por Los Tigres, un reconocimiento que vuelve a subrayar su solidez como compositor tanto en el ámbito discográfico como en el cinematográfico.

«Perorata» es un tema que avanza sin prisa ni grandilocuencia, construyendo un discurso aparentemente desbordado que parte de una disculpa tardía y se transforma en un monólogo lleno de imágenes, repeticiones y preguntas que van revelando más de lo que prometían al inicio.

Musicalmente contenida y narrativamente precisa, la canción deja todo el peso en la voz y en un texto que cuestiona ideas asumidas sobre el dinero, el éxito o la felicidad, moviéndose entre el humor, la extrañeza y una lucidez inesperada. La interpretación vocal, cercana y sin impostación, refuerza esa sensación de conversación íntima que termina funcionando como espejo para quien la escucha. Lejos de buscar consignas o respuestas cerradas, plantea la duda como motor creativo y confirma cómo la experiencia de Julio de la Rosa en el cine se traduce aquí en economía de recursos y atención al relato.

Escucha ‘Perorata’ de Julio de la Rosa

También te puede gustar

Revolta llega el 28 de enero con Deloran, Bullit y más

Redacción MZK
Betacam

Betacam presentará Mítico en Madrid

Redacción MZK
17 musas envenenadas

Te presentamos el rock oscuro de 17 Musas Envenenadas

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien