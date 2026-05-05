Julio de la Rosa

Julio De La Rosa - Las Malas Hierbas (Ernie Records)

Julio de la Rosa vuelve con Las Malas Hierbas, once nuevas canciones en las que regresa a esa narrativa directa y mordaz que caracteriza su obra, continuando la estela de ese Pequeños trastornos sin importancia (2013) con el que se reafirmó como uno de los compositores más interesantes de nuestra escena. Este nuevo lanzamiento coincide, además, con otro reconocimiento a su trayectoria en la composición cinematográfica, pues recientemente recibió su quinta nominación a los Premios Goya, en esta ocasión por la banda sonora de Los Tigres.

Las Malas Hierbas es un trabajo cuidado en todos sus aspectos, también en lo visual, con una portada diseñada por Guillermo Arias. De la Rosa ha explicado que el título del álbum nace de una anécdota familiar: mientras leía a su hija El libro de la selva, se detuvo en la frase «te enseñaré a reconocer todas las flores del mundo», a lo que él añadió: “y también las malas hierbas”. De esa idea, de la necesidad de distinguir lo que crece a nuestro alrededor, surge el concepto de un disco quedespliega un desfile de personajes sobre los que el autor nos alerta como padre protector: amistades que restan más que suman, relaciones tóxicas de las que conviene alejarse o personas que decepcionan y obligan a establecer límites.

Julio de La Rosa vuelve a ese terreno en el que se mueve como pez en el agua, el del desamor y las frustraciones vitales, poniendo el ojo en aquellas «malas hierbas» que “sólo crecen donde no tienen que estar”, como indica la canción que abre el disco, acompañada por unos arreglos de sintetizadores y cuerdas. Con una lírica poética, rica en metáforas cotidianas gira sobre a la idea de algo (o alguien) que persiste a pesar del daño y el paso del tiempo. Evitando el dramatismo excesivo, apuesta por una mirada irónica y emocionalmente inteligente (“y tú te abres como flor que no le teme a las abejas / Pero hay bichos por ahí sueltos que le pican a cualquiera”).

Esto se aprecia especialmente en “El no por delante”, sostenida por un hipnótico clarinete y una base rítmica repetitiva, donde plantea el aprender a decir no antes de llegar al desgaste (“El no por delante/Antes que volar a tu flow”). Tras la explosión verbal y musical de las dos primeras canciones, llega “Felonía”. Una balada pausada sobre la deslealtad en la que, junto a teclados elegantes y silbidos, da paso a un irónico estribillo: “Tus cuchillos son caricia en mi espalda/ Lo nuestro pasó/Asúmelo y corre, vuela”.

“Pamema” aporta el momento más bailable, con su base rítmica y unos teclados melódicos. Bajo un aparente espíritu fiestero, aborda el instante en que la otra parte ahora es consciente de la revelación (“Y en la barra de un bar o ahí en tu cueva/Te asaltará el llanto por sorpresa/Y entonces sabrás que nuestro amor solo fue pamema”). Rompiendo con el eje sentimental, “Perorata” se adentra en un terreno más profundo y situándose entre el humor y el “spoken word”, analiza cómo hay personas que sostienen determinadas ideas sobre el éxito personal y vital erróneas. Un diálogo introspectivo con escenas a lo Sorrentino, donde las palabras actúan como refugio para esconder lo que realmente pasa y no queremos afrontar (“Me cogieron de las manos/Me subieron hacia arriba/Y camino yo del cielo/Me chocaba con las ramas/ Me alumbraban los bolsillos/Y de pronto aquellas luces la cartera me quitaban”).

Llega “La silla de las fieras” cargada de oscuridad, reflejando esa “silla” que representa el rol incómodo de ser observado y juzgado por esas “fieras” exigentes. Así como la rítmica “Temporada de perdices”, con una base de sintetizadores pegadiza y una percusión inquietante que nos habla de ese periodo de caza donde tú eres el blanco emocional fácil. La temática sentimental reaparece en un tema de corte pop como “La lata” donde vuelve a tirar de ironía: “Para jugar conmigo/Vámonos al bingo/Pero no estés conmigo/Solo pa darme la lata/ No me des tanto la lata”.

Uno de los momentos más logrados llega con “Teruel”, interpretada junto a Helena Goch. Un diálogo entre dos perspectivas: la de quien intenta recomponer la confianza tras una traición y la de quien promete una felicidad futura. El contraste se refuerza con unos coros que refuerzan lo irrisorio de la situación. Como ya hiciera en trabajos anteriores, el álbum termina con una balada, “Monigotes”, donde reflexiona a través de la figura de un monigote manejable que no posee verdadera autonomía.

Un brillante regreso en el que recupera su habitual maestría para narrar las vicisitudes y complejidades de la vida adulta.  

Escucha Julio De La Rosa – Las Malas Hierbas

Julio de la Rosa
2 de febrero de 2026
Julio de la Rosa está de vuelta con 'Perorata'
Julio de la Rosa
5 de mayo de 2022
Julio de la Rosa firma la banda sonora de El Universo de Óliver
Julio de La Rosa
7 de diciembre de 2021
Julio de la Rosa – El apego (Ernie Records)
Julio de la Rosa
19 de agosto de 2021
‘Quien bien te quiera’ es el segundo avance de Julio de La Rosa
Julio de la Rosa
15 de julio de 2021
Julio de la Rosa estrena 'Mejor que no', avance de su nuevo disco
12 de diciembre de 2017
Julio de la Rosa - Hoy Se Celebra Todo (Ernie)
Julio de La Rosa
4 de diciembre de 2017
Entrevista: Julio de La Rosa
28 de noviembre de 2017
Julio de la Rosa estrena vídeo para 'Juegos de Mesa'
Prestoso
5 de mayo de 2026
Prestoso anuncia su cartel por días
Arcade Fire
5 de mayo de 2026
Arcade Fire comparten la versión ambient de 'Pink Elephant'
Molly Dick foto
5 de mayo de 2026
Descubre a Molly Dyck, que actuarán este viernes en Madrid
CPOP Alburquerque
5 de mayo de 2026
Contempopránea celebrará su 30 aniversario con CPOP Alburquerque
El Drugstore
5 de mayo de 2026
Libro: El Drugstore de Abel Cuevas Domenech (Libros Walden)
Fiestas de San Isidro
4 de mayo de 2026
Fiestas de San Isidro 2026: Carlangas, La Paloma, VVV [Trippin' you], Fangoria, La Bien Querida y más
placebo
4 de mayo de 2026
Placebo comparten la versión RE:CREATED de 'Lady Of The Flowers'
CON imagen
4 de mayo de 2026
Te presentamos el nuevo vídeo de CON
Inundaremos
4 de mayo de 2026
Escucha el segundo disco de los chilenos Inundaremos, tanquemante
Olivia Rodrigo
4 de mayo de 2026
Olivia Rodrigo anuncia dos conciertos en Barcelona
canciones de la semana
3 de mayo de 2026
Las canciones de la semana
Un Pinguino en mi ascensor
30 de abril de 2026
Un Pingüino en mi Ascensor celebran sus 40 años regrabando sus canciones con víctimas mortales
TIENDA