Kara-Lis Coverdale y James K., en Soundset Series de Condeduque

Contemporánea Condeduque ha confirmado los dos primeros artistas que conforman su ciclo Soundset Series, dedicado a la música contemporánea y vanguardista, y que a menudo también apuesta por lo visual en la conformación de propuestas de sonido y performance. Esta nueva edición, la de 2026, tendrá en las figuras de Kara-Lis Coverdale y James K. dos citas imprescindibles, a las que se presupone se sumará alguna más.

La canadiense Kara-Lis Coverdale planteará el 5 de febrero su propuesta de clásica contemporánea e integración experimental de texturas ambientales y sonidos en la presentación de su reciente álbum From Where You Came, donde combina arreglos para cuerdas y vientos con una electrónica que vertebra ese paisaje sonoro tan delicado y característico de la compositora.

James K desembarcará el 17 de abril con una performance en la que se dan cita las alternativas vocales y la abstracción electrónica para concebir una muestra emocional en la que se atisba cierta vertiente de pop poco ortodoxo, ofreciendo una experiencia que refleja su universo de componente híbrida.

Todos los conciertos tendrán lugar en el Auditorio del centro municipal madrileño y las entradas ya disponibles en tienda.madrid-destino.com.