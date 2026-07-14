Ken Stringfellow: «Los últimos años me he enfrentado a cosas que me impulsaron a sanar a todos los niveles»

Vivir bajo el yugo amenazante de una enfermedad fatal, verse obligado a paralizar proyectos artísticos y vitales y aun así reunir fuerzas y aunar esfuerzos para continuar una carrera mítica que abarca más de cuarenta años. Esa es la cualidad principal de las leyendas, en este caso de los músicos vocacionales de tan largo recorrido como Ken Stringfellow.

El ex líder de The Posies reflexiona en esta charla sobre su legado, las vidas arrebatadas y las venideras y su recorrido geográfico y sentimental enrolado en las filas de bandas tan relevantes como R.E.M. o Teenage Fanclub.

A punto de embarcarse en una pequeña gira por el sur de España que lo traerá entre otras plazas a la sala Ambigú en Córdoba (además de Sevilla, Jerez de la Frontera o Martos), tener la oportunidad de conversar sobre todas estas cuestiones se antoja poco menos que un privilegio.

«Todo lo que me ha pasado es un largo y valioso despertar»

En primer lugar, ¿qué tal te encuentras? Hemos seguido las noticias respecto al largo y duro proceso de tratamiento por el cáncer que te diagnosticaron. Parece muy esperanzador que sigas en la carretera y con ganas de volver a los escenarios españoles.



¡Gracias por preguntar! Me siento muy bien, de verdad. He tenido mucha suerte con el diagnóstico y el tratamiento. Tenía en la cabeza la idea de que mi diagnóstico –estadio 4 de cáncer de próstata- es el mismo que acabó con la vida del bajista original de The Posies, Joe Skyward, hace justo diez años. Es una enfermedad seria, con consecuencias potencialmente letales, pero existen opciones de tratamiento realmente milagrosas y efectivas. Este episodio me ha servido para hacer cambios significativos en mi rutina a nivel de salud, como la dieta, etc., de la misma forma que en los últimos años hice esos mismos cambios en mi actitud mental, emocional y espiritual. Todo esto es como un largo y valioso despertar.

Fue una feliz noticia que la fotógrafa Nathalie Paco hiciera esa gran contribución al crowdfunding para hacer posible tu tratamiento, a través de la venta de dos codiciadas fotografías que te hizo en Madrid hace más de treinta años. ¿Recuerdas el momento en que os conocisteis?



Sí, recuerdo el show (risas). Recuerdo aquel tour muy bien. Fue nuestra más detallada visita a España, un par de años después de la primera con Teenage Fanclub. Hay muchas historias desde aquella gira, podría escribir un libro. Nathalie es fantástica, ha hecho un gran esfuerzo para ayudarme. En verdad España ha estado ahí conmigo, como en el show benéfico que se celebró en Murcia el año pasado. Estoy muy agradecido por el amor y el cuidado que los españoles me habéis demostrado todos estos años.



Es realmente triste, incluso indignante, el hecho de que tanta gente no pueda permitirse una sanidad pública de calidad en tu país. ¿Cómo podríais enfrentaros, no ya como músicos sino como ciudadanos en general, a un sistema tan injusto, si es que eso es posible?

Bueno, es uno de esos asuntos en los que si persistes y trabajas duro empleando mucho tiempo en la investigación, hay algunas organizaciones que están intentando ayudar, pero tienes que tener el tiempo y el privilegio para poder dedicarte a esa investigación. No todo el mundo puede hacerlo tan fácilmente. Obviamente, yo voto por cualquiera de los candidatos que apoyen la reforma completa del sistema sanitario en América. El problema no es la falta de dinero, eso está claro. Es el extraño sentido de las prioridades que América ha mantenido tradicionalmente, y una extraña sospecha de que al ayudar a la gente la están volviendo perezosa. Esta forma de pensar parece que no va a desaparecer nunca en nuestro país, y es una locura. La situación es similar respect a la educación, está claro que necesitamos que todo el mundo consiga sus metas y participe en nuestra sociedad, incluyendo el punto de vista económico, y sin embargo dudamos de que debamos proporcionarles –especialmente a los pobres y la gente de color– las herramientas para hacerlo. Es una especie de mentalidad del “sal adelante por tus propios medios” totalmente caduca y contraproducente, y que aún persiste. Yo he recibido mucha compasión y sé el valor que tiene. Debemos hacerlo mejor.

Esta es una ocasión especial para todo el público de Andalucía, que podrá disfrutar de tus próximos shows en diferentes ciudades. Supongo que también es una tierra con un significado especial para ti.



Por supuesto. Me fascina su historia y amo Córdoba por sus milenarios baños árabes, es un viaje a tiempos remotos visitar cosas como esta. La música es increíble, y soy un verdadero aficionado a los vinos generosos que son la joya de la viticultura española en mi opinión. El único problema es que desde que empecé a tomar la medicación por el cáncer no puedo consumir alcohol. Pero tal vez algún día pueda retomarlo.

Tu último disco fue Circuit Breaker (2024). Poco después de su publicación te diagnosticaron el cáncer y creo que eso pudo suponer una ruptura, una especie de conmoción… Sin embargo, no dejaste de girar durante todo este tiempo. ¿Fue la mejor manera de lidiar con ello y continuar con el tratamiento?

¡Gracias por preguntar! Tuve que empezar el tratamiento de inmediato, así que definitivamente todo eso interrumpió mis planes. Esperaba –incluso tratando de pensar en positivo mientras estaba a la expectativa- que mis pruebas fueran negativas. No tenía síntomas, con lo cual podía creerlo fácilmente. Puedes tener un número elevado de PSA, el marcador del cáncer de próstata, incluso sin tener la enfermedad, y el mío no era astronómicamente alto al principio, pero a lo largo del verano empezó a subir con rapidez. Aun así esperaba buenas noticias y continué con la gira mientras pude. Cuando finalmente obtuve el diagnóstico completo, después de una biopsia y lo que se llama un escáner PET que muestra dónde se localiza exactamente el cáncer, era el momento de cancelarlo todo y empezar el tratamiento inmediatamente. Tuve que cancelar el tour por Australia y Nueva Zelanda que estaba ya a la venta, y el tour sudamericano que tenía previsto para enero de este año. Y claro que el diagnóstico fue un shock, es una enfermedad potencialmente fatal y tuve que aceptar que esa era una posibilidad entre todas las posibles consecuencias.

Cuanto más aprendía sobre la enfermedad y el tratamiento, más sentía que la recuperación sería posible. Tuve 39 “fracciones” de radioterapia desde mediados de enero hasta comienzos de marzo, cinco días a la semana. Tuve que centrar mi vida en ello, y entonces me recomendaron no viajar durante los 30 días posteriores a la finalización del tratamiento por si acaso había efectos secundarios. No experimenté nada grave al respecto, pero estaba contento por haberme tomado un tiempo para curarme. Es lo que mi cuerpo ha estado pidiendo todo este tiempo. Mientras el tratamiento estaba en proceso recibí la invitación de Álvaro Suite para organizar un tributo a Teenage Fanclub y como la propuesta era para abril, después de mis 30 días de reposo, dije que sí y me dispuse a esperar lo mejor, y fue increíble. Estoy agradecido a todos los tipos de la banda y a los promotores y equipo que lo hicieron posible. ¡Me devolvieron a la vida en muchos sentidos!

Volviendo a ese disco, ahí encontrábamos algunos sonidos inesperados. Sonaba, y suena, como un ejercicio de vuelta a las raíces musicales, con instrumentos como el piano y una mezcla de folk y soft rock en lugar de la habitual explosión de guitarras, pero siempre manteniendo tu energía y tu esencia. ¿Sigues creyendo que es tu mejor trabajo hasta la fecha?



Creo que el próximo álbum será el mejor (risas). Lo que separa mi trabajo actual (comenzano por Circuit Breaker) de mi trabajo en el pasado es que a lo largo de los últimos años me he enfrentado a cosas que me impulsaron a sanar a todos los niveles, para purgar los efectos de traumas de la infancia a los que nunca me había enfrentado o no había procesado antes. Conseguí conocerme a mí mismo –y mi extension, según lo que aprendí de psicología en general-, a mis seres cercanos, como nunca antes. Las propias raíces, mis raíces reales, mi dolor más antiguo, mi infancia, todo ello, lo presento de la forma más honesta que puedo. Hay una conciencia de realidad en mi trabajo reciente a la que no pude llegar antes porque no era completamente capaz de acceder a mí mismo con tanta transparencia.

¿Le diste esos matices a las canciones intencionadamente, quizá para fijar una brecha entre tu más reciente producción en solitario y la anterior con The Posies?

La vida iba transcurriendo y me forzó a crecer. No puedo responsabilizarme por su desarrollo. El lobo me persiguió por la montaña y de repente pude ver más allá. Ahora estoy allí, en casa.

¿Podemos intuir nuevas direcciones en tu música después de este disco, teniendo en cuenta el alma de músico curioso e inquieto que siempre has mostrado?



Mi naturaleza inquieta está viva siempre, más que nunca, y se extiende a mi amor por aprender que, seamos honestos, siempre fue un paso por detrás de mi amor por el momento, la espontaneidad y el caos que fueron mi ambiente diario. Siempre fui un explorador, pero ahora soy más lúcido. Por eso el viaje, musicalmente, es hacia dentro. Voy profundizando más en mí mismo. Los sonidos del próximo álbum son bellos, pero ya los conoces. Guitarras, bajo, baterías, piano, órgano, voz. La energía procede de un lugar más profundo. Creo que se verá claro, incluso si alguien no entiende todas las letras al principio, que siempre hay una energía latente que hace que surja la magia en cualquier pieza musical.

Big Star, R.E.M., aparte de una lista interminable de colaboraciones… ¿Tienes asumido el rol de ser uno de los padrinos del power pop, en su sentido más general?



He sido una persona muy afortunada, y he tenido un pasado alucinante. He aprendido de mis experiencias recientes que no es tan importante lo que uno haga creer a los demás. Mi amor por la melodía nunca decrecerá, eso es seguro, pero estoy feliz por levantarme cada día y ser el Ken Stringfellow de 2026. Todas esas asociaciones del pasado son como encarnaciones pasadas, como si le hubieran sucedido a otra gente. Hay muchos días en los que vuelvo a pensar en algunos momentos increíbles –improvisando con Neil Young, viendo a Jimmy Page tocar sólo para mí en el camerino, recorrer Dublín de fiesta con Bono… sí, todo eso ocurrió- pero ahora siempre pienso… ¿Estoy alucinando? ¿Todo eso podría haber sucedido realmente? Mi vida actual es deliciosamente mundana, me defino en ser sólo una persona, nada extraordinario. Lavo los platos, cambio el alpiste a los pájaros, riego mis rosas, lloro en la graduación de mi hija… estos son los lujos de verdad, tener una vida real, con gente real que me quiere y a la que quiero. No es echar tierra a mis logros como artista, ni mucho menos, ni a aquellos que los ensalzan con amor y mantienen mi legado vivo tal y como fue. Estoy en paz con todo eso.

Si tuvieras que pensar en un hito de toda tu carrera, en una especie de antes y después, ¿con cuál te quedarías?

En 2004 hice y publiqué un álbum en solitario, Soft Commands, hice otro álbum de Posies, Every Kind Of Light, un disco de Big Star, In Space, y también grabé un disco con R.E.M., Around The Sun. Giré por Europa y Estados Unidos con R.E.M. y presentando mi disco, y me tomé un par de meses libres para ver cómo mi preciosa hija venía al mundo. Fue un año infernal, un annus mirabilis que dudo que repita.

¿Cómo están las cosas con Jon Auer y el resto de la banda? ¿Hay algún proyecto en mente para un futuro cercano?



No he tenido una conversación propiamente dicha con Jon durante muchos años. Intenté contactar con él un par de veces y no fui bien recibido. Somos muy diferentes, tomamos caminos diferentes y nuestros bagajes son muy distintos (especialmente en los que se refiere a los traumas por curar). He tenido suerte de haber podido trabajar en mi curación; no puedo decir que Jon haya cruzado aún ese umbral. Los otros compañeros de banda… con algunos tengo buena relación, con otros no tanto, y hay algunos otros que murieron. Finalmente me di cuenta de que puede que tus compañeros de grupo no guardan tanta relación contigo como podrías pensar.

Puedes compartir algunos gustos musicales pero quizá no una visión espiritual, ética o social. Nunca cierro la puerta por completo pero no estoy en la órbita de gente que parece no tratarme bien. Ya no. Lo hice mucho en el pasado, fui demasiado generoso con gente que no era buena conmigo o para mí. Dicen que para llegar a la mejor versión de ti mismo debes esmerarte en los adioses. Lamenté el final de mi banda, y algo de eso se puede oír en la canción “Circuit breaker”. Y ahora sigo adelante. Si llega el momento de una reconciliación allí estaré. Respeto profundamente la música que hicimos y los momentos que vivimos, aunque no fue siempre tan divertido como parecía, pero todo eso me hizo ser lo que soy ahora. Siempre sentiré un gran agradecimiento por el compañerismo que creamos hace casi 40 años.

Centrándonos en la actuación en Córdoba, una ciudad donde siempre te hemos recibido con los brazos abiertos, muchos nos preguntamos por el formato en que presentarás los temas. ¿Será un show acústico, sólo Ken y sus guitarras?



Será un show en solitario. Tocaré guitarra eléctrica, me gusta más ese sonido que el de la acústica para estas actuaciones, porque tiene más textura y con la reverb puede ser bastante exótico. Esta intimidad es gran parte de cómo y quién soy ahora. Me encantó tocar con la banda (Álvaro, Juano, Stevie, Goyo, Pera) y sería estupendo hacer más shows en el futuro con material en solitario y algunos momentos con la banda al completo. No he pensado todavía en cómo hacer una gira coherente en torno a dicho formato, pero lo tengo en mente para el próximo álbum.

No estamos tan seguros de que esta sea la mejor época del año para que las agendas veraniegas cuadren. Ya sabes, el calor aprieta estos días y la mayoría opta por planes más refrescantes (playa, escapadas de fin de semana, vacaciones o reuniones familiares…). No obstante, unos cuantos entusiastas estamos deseando verte y escucharte, y mucho más en un concierto tan cercano.

Lo entiendo perfectamente, es un una cruzada bastante loca viajar a Andalucía en julio… ¡y justo eso es lo mío! (risas).

Toma nota de las fechas de Ken Stringfellow

16 de julio – Lady Drama (Sevilla)

17 de julio – Música para limar asperezas (Jerez de la Frontera)

18 de julio – Terraza Ambigú Axerquía (Córdoba)

20 de julio – La Luna (Salinas, Asturias)

24 y 25 de julio – Vértigo Estival 2026 (Martos, Jaén)

Entradas aquí.

Escucha ‘Circuit Breaker’ de Ken Stringfellow