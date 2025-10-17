Ken Stringfellow pide ayuda a sus fans para tratarse el cáncer

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ken Stringfellow anuncia que padece cáncer y pide ayuda a sus fans para poder costearse el tratamiento. Ya conocemos cómo funciona la sanidad en EEUU y lo inasumible de los hospitales para quien no dispone de un carísimo seguro médico.

Es un triste caso que hemos visto en muchos otros artistas, de Genesis P- Orridge a David Johansen de The New York Dolls.

El que fuera miembro de The Posies hasta la separación de la banda por sus acusaciones de abuso, ha abierto una campaña de cwowdfunding que permita sufragar los gastos y hacer frente a las facturas médicas que le permitan controlar su enfermedad.

Este es su comunicado de Ken Stringfellow

Hola amigos

Recientemente me diagnosticaron cáncer. Si bien es un gran cambio en mi vida, lo veo como otro regalo disfrazado de obstáculo, otra lección en un largo camino de crecimiento y descubrimiento.

La vida tiene una forma de ponernos desafíos en el camino. Al principio, se sienten como reveses: desalentadores, frustrantes, dolorosos. Pero a menudo están aquí para enseñarnos algo que no podríamos haber aprendido de otra manera… para impulsarnos a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, impulsándonos hacia el crecimiento, la creatividad y una mayor conciencia.

En los últimos años, incluyendo las giras desde el lanzamiento de mi álbum en octubre pasado, he estado reviviendo la vida con mayor emoción y conciencia. Y ahora, la vida me pide que vuelva a crecer.

Comenzaré el tratamiento de inmediato. El pronóstico es muy alentador (una esperanza de vida de 10 a 15 años con un tratamiento adecuado es común), pero los costos son altos y no tengo seguro médico que cubra estos tratamientos.

Necesitaré apoyo para cubrir los gastos médicos, la pérdida de ingresos y, simplemente, la fuerza que da la conexión. Por favor, contáctenme, aunque sea solo para saludar. Pero sepan que sus donaciones son increíblemente útiles; cada una alivia la carga financiera que enfrento.

Estoy practicando la aceptación y la confianza radicales, sabiendo que estoy a salvo, sostenido y guiado por un universo amoroso, y rodeado de familiares y amigos. Lo que podría parecer un desafío también es un regalo: un recordatorio de la vida, el amor y la creatividad que tengo la suerte de experimentar.

Gracias por su amor y apoyo.

KS

Para más detalles sobre los costos hasta el momento:

3 años de terapia hormonal ADT: $42,000

2 meses de radioterapia: $17,500

Esto suma $59,500

Sus seguidores pueden hacer sus aportaciones en este enlace.