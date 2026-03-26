Kid Congo Powers, DELACUEVA y Los Vinagres: la primavera del ciclo Momentazos

El Espacio Escándalo, dentro del Hotel Hilton Canopy Madrid Castellana, sigue vistiéndose esta temporada de primavera con conciertos con un ciclo de formato íntimo. El programa, que reúne varias propuestas emergentes y consolidadas de la escena independiente, tendrá hoy como invitado en su primera cita de la estación recién estrenada a Kid Congo Powers and the Pink Monkey Birds. La figura mítica y ex The Cramps y ex The Bad Sees estará presentando junto a su banda That Delicious Vice.

En abril, DELACUEVA, planteará su propuesta su pop-rock melódica y envolvente, y en mayo, Los Vinagres, traerán su particular visión del rock con influencias canarias y latinas. Ese mismo mes, se añade un plan para bandas emergentes. Nadia Dicenada, abrirá la noche del 23 de mayo, una cita en la que también estará Carla Lourdes.

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