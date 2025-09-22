King Princess – Girl Violence (Section1)

“Why does nobody mention that girls can be violent”. Así de rotunda se muestra Mikaela Strauss en un verso de la canción titular de su nuevo disco. Girl Violence (Section1, 2025) es un disco en donde reflexiona sobre la violencia, tanto ejercida por la hipermasculinidad como toda aquella que devora las relaciones lésbicas (este es un disco que retrata sus experiencias queer).

King Princess llegó a la fama con 19 años gracias a la viralidad de las redes sociales; posteriormente fichó por una multinacional y ya, de alguna forma, empezó su carrera de fondo por ser una estrella del pop-rock. Que una multinacional te marque el paso deriva en ansiedades por cumplir con los objetivos de ventas, y en las entrevistas que está concediendo para promocionar este tercer disco, deja claro que fichar por Section1 (una subsidiaria de Partisan) le ha permitido reflexionar sobre qué tipo de carrera musical elegir, y grabar sin prisas. Ella prefiere ser una tortuga antes que una atleta de maratones agotadores en donde sólo cuenta el balance mensual de triunfos.

También, y a una edad más madura, discurre acerca de la desazón de sentir que su vida ha sido un carrusel de fracasos amorosos; de sólo atender a un tipo de mujer que al final le ha ocasionado mucho dolor; del descontrol de una vida escorada al encuentro la fama. Con estas cuitas rondando en su cabeza, se mudó de Los Ángeles en donde se dejaba llevar por una vida básicamente nocturna (fiestas, drogas y alcohol moldeaban su estilo de vida) a su Nueva York natal. Se metió en el estudio que es propiedad de su padre, y se ha encargado de tocar la mayoría de instrumentos que dan forma a un disco que no aporta sorpresas, aunque la desnudez narrativa (especialmente) la hace ser una artista con un poderío, a ratos, irresistible, la mayor de las veces llena de clichés manidos.

Ella ha aprendido mucho de los grupos de los dos mil en donde la categoría de emo encuadraría muy bien en su cosmología, aunque sin dejar de lado las influencias del voluptuoso sonido de Marc Bolan o el rock clásico de Led Zeppelin. Canciones como “Jaime” tienen a Weezer como referente, las baladas a medio tiempo con sintetizador ostentan aptitudes en “Origin”, la guitarrera “Cry Cry Cry” seguro que es del gusto de los fans de Green Day, y el regusto dub de “RIP KP” son la representación de algunas de las canciones que mejor definen a una artista que no renovará el rock, aunque de vez en cuando es agradable agarrar un disco suyo y darle al play.

Escucha King Princess – Girl Violence

