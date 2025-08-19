Lo último:
L.A. Witch nos visitarán el próximo mes de septiembre

L.A. Witch, trío californiano formado por Sade Sanchez, Irita Pai y Ellie English, ha anunciado una extensa gira europea que pasará por nuestro país en septiembre el día 12 en Madrid (dentro del ciclo MAZO) y el 13 en Barcelona.

La banda, conocida por su mezcla de psicodelia retro, garage oscuro y ecos de post-punk, acaba de publicar DOGGOD a través de Suicide Squeeze Records, un álbum que amplía su horizonte creativo y temático. Grabado en París, el disco combina la crudeza de sus primeros trabajos con un enfoque más expansivo y experimental, explorando territorios sonoros que van desde la densidad krautrock hasta la melancolía gótica de Joy Division y The Cure.

Un trabajo que se adentra en reflexiones sobre el amor, la devoción y la subordinación, conceptos que la banda entrelaza con simbolismos asociados tanto a la divinidad como a la lealtad animal. Canciones como “Icicle”, “Kiss Me Deep” y “777” presentan una intensidad lírica y musical que oscila entre la pasión mística y la entrega fatalista, mientras que piezas como “Eyes of Love” o “The Lines” profundizan en lo espiritual y lo sacrílego con bases hipnóticas y atmósferas envolventes.

Viernes 12 de septiembre de 2025: Madrid, Sala B – Entradas
Sábado 13 de septiembre de 2025: Barcelona, Sala Upload – Entradas

