L.A. WITCH (Sala B) Madrid 12/09/25

L.A. WITCH volvían a nuestro país tras un par de años en los que, entre otras cosas, han facturado DOGGOD, un disco que ponía fin a cinco años de sequía y que enmarcaba esta nueva gira. El trío angelino incorpora para la ocasión a Tara, segunda guitarrista y teclista, que le otorga más profundidad a un directo más que correcto en la ejecución, pero que puede llegar a dejar algo de sabor agridulce en otros aspectos.

Sade Sánchez patenta su liderazgo en la interpretación de unas piezas que han seguido un patrón de oscuridad paulatina más que evidente, sin dejar de lado la parte introspectiva que siempre parece subyacer. El cóctel de una psicodelia primigenia con la dirección más intimista puede llegar a confundir en un resultado que gana fuerza con la actuación de Irita Pai que, tras superar un percance en Lisboa con su bajo, enalteció ese fondo necesario.

Más allá de ese celo técnico y sentimental, el repertorio navegó por una lista que no dejó atrás temas de su pasado celebrado. Comenzando por “Dark Horse” o la transitoria “Kiss Me Deep”, el viaje se hizo agradable desde una posición algo estática rota por algunos momentos puntuales como “DOGGOD”. Esto creó un ambiente emocional que navegaría también por la escolta bajista en las guitarras de “I Wanna Lose” o por la languidez emocional de “Icicle” que, desde su concepción, puede ya considerarse el arquetipo del siguiente nivel de las californianas.

La diligente vertiginosidad de “777”, también de su último álbum, pondría algo de electricidad accesoria a una velada que parecía requerir por momentos algo de energía para circunvalar de nuevo los rincones más interiores de la banda. “Baby in Blue Jeans” potencia esa imagen de descorazonamiento que toca de lleno con un público que podía demandar más o menos involucración más allá de lo escénico y “SOS” pavimentaría el recorrido final, de nuevo casi intachable en la ejecución, que se convertiría en la puñalada de vislumbrar, demasiado pronto, un final de concierto que fue hasta abrupto.

Fotos L.A. WITCH: Álvaro de Benito

Más fotos L.A. WITCH