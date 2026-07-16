Napalm Death

Napalm Death hacen historia en los Tiny Desk: el grindcore entra por primera vez en NPR

Napalm Death han firmado uno de los hitos más insólitos de su carrera al convertirse en la primera banda de grindcore en actuar en los prestigiosos Tiny Desk Concerts de NPR. Lejos de suavizar su propuesta para adaptarse al formato, los británicos ofrecieron un intenso recorrido por su trayectoria con ocho canciones, desde clásicos como “Scum” y “You Suffer” hasta temas más recientes como “Throes of Joy in the Jaws of Defeatism”.

El vocalista Mark «Barney» Greenway confesó que la invitación le produjo al principio un poco de estupor, ya que lleva décadas siguiendo la programación informativa de NPR. «He estado atento a NPR durante décadas para obtener una visión reflexiva y sin adornos de la actualidad norteamericana. Cuando surgió lo del Tiny Desk me voló un poco la cabeza. Y, por favor, seguid apoyando los medios públicos ante los constantes ataques que sufren.»

Sobre la actuación, fue claro: «Sabíamos que íbamos a llegar a mucha más gente de lo habitual, pero nunca íbamos a rebajar nuestra actuación. Esperamos que la gente entienda lo que significa llevar la abrasión musical al extremo».

Disfruta del Tiny Desk Concert de Napalm Death

La actuación también tiene una lectura simbólica. NPR presenta a Napalm Death como los creadores del grindcore, recordando que, desde mediados de los ochenta, han utilizado el ruido extremo no como un fin en sí mismo, sino como vehículo para denunciar la opresión, el autoritarismo y la deshumanización. Según la emisora, detrás de los blast beats y las voces guturales siempre ha existido un mensaje que invita a «elegir el amor frente al odio».

El mítico bajista Shane Embury ha causado baja también para este concierto, como lo hiciera en su anterior gira. Ha sido sustituido temporalmente por Matt Sheridan. Las redes sociales no han tardado en llenarse de comentarios celebrando la presencia de una banda tan extrema en uno de los formatos musicales más populares de internet, en lo que muchos ya consideran uno de los Tiny Desk más sorprendentes de su historia. También se multiplican las peticiones para que NPR abra la puerta a más propuestas extremas tras el éxito de Napalm Death.

El setlist fue este:

Instinct of Survival
Strong-Arm
Everyday Pox
Throes of Joy in the Jaws of Defeatism
Amoral
Dead
Scum
You Suffer

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