la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Chiquita Movida, La Milagrosa, Baloncesto, Dinosaur Galaxy, Genni Knows, Herme y Hologramma.
Chiquita Movida – Sad men moustache
Chiquita Movida es grupo formado por Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, junto a Babe (guitarra, secuencias y teclados), Jhonny (bajo) y Jona (guitarra). De ellos te hablamos en nuestra PlayList Emergente a principios de 2026, justo antes de que publicaran su primer álbum, Alta Vaina. Ahora inician una nueva etapa con «Sad men moustache», un retrato irónico de esos personajes nocturnos con los que todos nos hemos cruzado alguna vez.
La Milagrosa – Es complicado
La Milagrosa se disponen a publicar un segundo álbum del que han avanzado ya un par de temas. Después de la sorpresa que supuso la aparición de Pepe Viyuela en el vídeo de «No estás en tu prime», hace un par de semanas avanzaron una nueva canción titulada «Es complicado». Un pegadizo tema que habla de las presiones y autoexigencias que nos impiden disfrutar de las cosas.
Baloncesto – Desespero
Baloncesto es un grupo formado por Mikel, Javi y Álvaro. Debutaron en 2022 con un EP homónimo y en 2024 publicaron su primer álbum, Primavera Tardía. En los últimos meses nos han ido presentando alguna de las canciones que formarán parte de su nuevo disco, alguna de las cuales ya pasó por nuestra PlayList Emergente. Como último avance hace unos días lanzaron «Desespero», un tema crudo que habla de esos momentos en los que nos invaden pensamientos intrusivos generalmente negativos.
Dinosaur Galaxy – Paris Bahia
Dinosaur Galaxy es el proyecto artístico de Sebastien, un músico y cantautor francés afincado en Madrid desde hace más de veinte años. Sus canciones muestran influencias de grandes nombres como Leonard Cohen, Nick Cave o Lou Reed junto a otros más actuales como Kevin Morby o Destroyer. En 2023 publicó su primer disco, un EP titulado Meanwhile. Actualmente prepara un nuevo EP del que hace poco nos avanzó esta canción titulada «Paris Bahia».
Genni Knows – Freeze
Genni Knows es una artista que llega desde Tortellà, en la comarca catalana de La Garrotxa. Tras pasar por Black Music Big Band se lanza en solitario con una propuesta que fusiona soul, blues, jazz y góspel a la vez que reivindica la identidad afrocatalana y la diversidad cultural en general. Genni participa en la convocatoria Talent Musical dels Micropobles 2026 del Festival Itinera, una iniciativa que busca dar visibilidad a expresiones culturales surgidas lejos de las grandes ciudades. Te presentamos uno de sus sencillos.
Herme – Crema de verduras
Herme es un dúo formado por Dani y Andrea tras pasar por un proyecto anterior denominado Teleclub. A principios de 2026 publicaron su primer sencillo, «SES3NTA», una canción que os presentamos en una PlayList Emergente del mes de febrero. Con su segundo sencillo han dado un giro a su estilo, acercándose al pop electrónico más naïf y luminoso. La canción se titula «Crema de verduras» y habla del enamoramiento en sus momentos más intensos.
Hologramma – Últimas palabras
Hologramma es un grupo barcelonés del que te hemos hablado en Muzikalia en varias ocasiones. En los últimos tiempos han dado un gran salto que les ha llevado a actuar en festivales como Primavera Sound o Vida Festival, y a compartir cartel con artistas como Ralphie Choo, Sen Senra o Dorian. Su nuevo disco, homónimo, tiene ya fecha aproximada de salida: principios de 2027. El grupo ha publicado dos adelantos hasta el momento, el último esta canción titulada «Últimas palabras» cuyo vídeo hicieron público hace apenas unos días.