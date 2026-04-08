Nuevo disco de MONO y conciertos en España

Los japoneses MONO anuncian Snowdrop, primer álbum de la banda grabado con Brad Wood (Touché Amore, The Smashing Pumpkins), tras el fallecimiento de su colaborador y amigo de toda la vida, Steve Albini.

Un disco que llegará el próximo 12 de junio y del que cuentan: «Sin excepción, todos algún día partiremos de este mundo y nos despediremos de nuestros seres queridos. Con este álbum, quisimos expresar nuestra eterna gratitud a esas personas tan especiales que nos acompañaron en el camino de la vida. Creemos que este sentimiento es lo único capaz de llenar el vacío que queda en nuestros corazones y aliviar la profunda tristeza y el dolor de la pérdida.

Cada flor tiene su propio lenguaje. Para este álbum, incorporamos los mensajes que transmiten las flores que se regalan a quienes han fallecido en los títulos de nuestras canciones. Esperamos que este álbum sirva como fuente de luz y esperanza para quienes han perdido a un ser querido».

Donde fácilmente podría haber una melancolía cerniéndose sobre Snowdrop, se percibe en cambio una extraordinaria sensación de gratitud. En lugar de sumergirse en la tristeza, hay una conmovedora apreciación por la resonancia de una vida bien vivida junto a un querido amigo, y el anhelo por lo que está por venir. Snowdrop es el sonido de una banda que transforma la conmoción y la tristeza en esperanza y asombro, y que encuentra un renovado enfoque en la libertad de la incertidumbre.

Escucha «Winter Daphne», su primer adelanto:

En febrero de 2027 MONO actuarán en:

6 de febrero / Barcelona / Sala Apolo

7 de febrero / Valencia / Sala Jerusalem

8 de febrero / Madrid / Sala But