La Fiancée Solitaire regresa con un nuevo sencillo

La Fiancée Solitaire, el proyecto de María Guerra, cordobesa de cuna y madrileña de adopción laboral, tiene por fin continuidad tras una larga e inesperada temporada de barbecho. Tras diversas idas y venidas, dudas sobre la senda a tomar y desencajes temporales varios, vuelve justo por donde lo dejó.

Al pop de hechuras indie de sus dos primeros EPs (Agricultura Celeste, publicado en 2019, fue la continuación de su muy estimable debut Eros, editado un año antes) le sucedieron un ramillete de temas sueltos en los que empezaba a asomar su pasión por los sintetizadores y las programaciones. En 2021 lanzó una pieza arriesgada con el extraño título de “Saeta synth”, nada descabellado teniendo en cuenta su nueva querencia por los teclados y los ritmos más funky. Tras varios sencillos en los que intercalaba el disfraz de PJ Harvey (“Hablan los dioses”) con el traje de pop juguetón de sus inicios (“Puerta estelar” y “Reina del mes de agosto”), empezaba a acentuar la orilla lúdica de su música en “Carretera y litoral”, acercándose a la pista de baile y entreabriendo puertas nuevas y gozosas por las que ahora corre el aire fresco del synth pop ochentero y las bases simples pero efectivas.

En “Espuma y ruido” tira de nuevo del costumbrismo aleatorio de sus últimas composiciones para relatar una historia construida con pensamientos al azar, sentimientos de pérdida y necesidad de mirar la vida desde la atalaya de la incredulidad. Un tema lleno de flores al viento, capotes, carreteras brumosas, baños utópicos en el río y fiestas imposibles en las que los protagonistas son los vecinos. Ingredientes acunados por un colchón sintético moldeado muy atinadamente por su amigo y paisano de quien esto suscribe, el nunca bien ponderado Álvaro Muñoz, más reconocido como Tarik.

Un músico de amplio espectro y experiencia probada tanto en estudio como en escenarios de prestigio, recientemente enmascarado tras el alias de Summer Spree, con el que ha hecho ya tres discos marcados por un sonido primo hermano del que ahora produce. Así, viviendo en el piso más alto y esperando el momento de bajar de nuevo al mundo real, con sus imperfecciones y dudas eternas, La Fiancée Solitaire se reinicia y emprende un camino nuevo que en realidad es el mismo. De momento, sigamos el ruido que marca la espuma de su creatividad.