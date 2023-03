La histórica banda garagera The Morlocks, de gira por nuestro país

The Morlocks nos visitan. La veterana banda de garage-punk de San Diego (California) viene de visita a nuestro país en estas fechas, todo ello en una extensa gira por Europa, a la que ha denominado European Invasion 2023. The Morlocks surgieron en la localidad californiana, de las cenizas de otros míticos del género, The Gravedigger Five, formación esta de vida muy corta.

Con altibajos en su carrera, algo a veces inherente a grupos tan longevos, lo cierto que es la banda liderada por el carismático Leighton Koizumi levan unos años en estado de gracia, dando conciertos increíbles y con grabaciones de estudio más que notables.

Para esta gira se les ha unido Romeo, el francés miembro de bandas como Les Lullies o Les Grys Grys…. lo que probablemente haya ayudado a agendar una gira tan amplia por el viejo continente.

Una gran ocasión para ver a una banda siempre solvente en directo en esta gira organizada por Undercover Producciones Booking.

Las fechas para España son estas

Jueves 16 de marzo de 2023: Barcelona, Sala Upload

Viernes 17 de marzo de 2023: Burgos, SOHHO (+ Fuzzy For her)

Sábado 18 de marzo de 2023: Vitoria – Gasteiz, Hell Dorado (+ The Dunhill Blues)

Domingo 19 de marzo de 2023: Madrid, Boite Live

Lunes 20 de marzo de 2023: Cáceres, Boogaloo

Miércoles 22 de marzo de 2023: Zaragoza, Rock & Blues…

Entradas aquí.