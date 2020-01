The Morlocks pasarán este domingo por Bilbao

The Morlocks, banda histórica de rock garaje, se detendrán el domingo próximo, 12 de enero, en Bilbao, para dar un concierto en el que presentarán los temas de su álbum más reciente, Bring On The Mesmeric Condition, grabado en diferentes ciudades de Alemania y cuya masterización ha corrido a cargo de Jim Diamond (ex The Dirtbombs).

The Morlocks nació allá por 1984 y pronto se situó entre las mejores bandas garaje del momento, liderada por Leighton Koizumi, a quien en su día (1999) la revista Spin Magazine dio por muerto. Pero seguía vivo, y tras un breve paréntesis, rehízo la banda y retomaron la actividad musical. Actualmente, están afincados en Düsseldorf (Alemánia) y sus miembros son todos músicos experimentados: además de Koizumi, voz, el grupo cuenta con Bernardette (The Gee Strings, Sonny Vincent, The Humpers) y Marcello Salis (The Gravedigger V, The Hangee V) en las guitarras, Rob Lowers (The Fuzztones, Q-65, Link Wray) en la batería y Oliver Pilsner (The Fuzztones, The Cheeks, The Montesas, The Magnificient Brotherhood) en el bajo.

Tal y como ellos mismos declaran, “The Morlocks es una banda que vive, duerme y respira la música garaje-punk que han perfeccionado y ejecutado durante mucho tiempo”.

El concierto en Bilbao forma parte de una gira europea en la que el detendrán en las ciudades españolas de Barcelona (Rocksound, 8 de enero), Valencia (16 Toneladas. 9 de enero), Vitoria (Sala Hell Dorado :: El Club Sónico. 11 de enero) y Bilbao (Crazy Horse. 12 de enero). Después los músicos continuarán por Francia, Alemania y los Países Bajos.

The Morlocks (garaje-punk)

Fecha: domingo, 12 de enero de 2020.

Hora: 13:00 h.

Lugar: Pub Crazy Horse, Bilbao.

Enlace compra de entradas