La música en español lidera el streaming, según un informe de AIE

La música en español afianza su liderazgo en el consumo digital en España, superando el 65% de las escuchas en streaming durante 2024, según datos que ha confirmado AIE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. Asimismo, el análisis de los datos recogidos en los últimos seis años revela el claro crecimiento de las escuchas de música en español en España, al pasar del 60% al 65% de share. Una cifra especialmente relevante si se tiene en cuenta que el streaming supone el 88,5% de las ventas musicales en nuestro país.

Aunque el número total de canciones en este idioma ha descendido ligeramente respecto a 2023, las más escuchadas han ganado relevancia, con un incremento del 10% en el volumen de temas que superan el millón de reproducciones. En contraste, la música en inglés continúa siendo la más abundante en las plataformas, pero pierde peso en influencia: apenas representa el 27% del consumo, menos de la mitad que las canciones en español. Este fenómeno refleja un cambio de paradigma también visible en los mercados angloparlantes, donde, según el Year-End Music Report de Luminate, las canciones en otros idiomas ganan terreno frente a las producciones en inglés.

El auge de las colaboraciones entre artistas latinos y españoles ha contribuido decisivamente a esta expansión. En 2024, representaron el 15% del total de lo que sonó en las plataformas digitales, consolidándose como un formato eficaz para conquistar nuevos públicos y combinar estilos. Ejemplos como Bad Gyal (Saiko, JC Reyes y Dei V) reflejan esta tendencia. A su vez, el peso de los artistas latinos continúa creciendo: un 27% de todas las canciones escuchadas en España son interpretadas por músicos del otro lado del Atlántico, con nombres como Karol G, Feid o Myke Towers liderando las listas. España se consolida así como un puente estratégico para la internacionalización de la música latina en Europa.

El impacto del directo también se hace sentir en el consumo digital, aunque de forma puntual. Las giras de artistas como Taylor Swift o Bad Bunny provocaron picos significativos de escuchas coincidiendo con el anuncio o celebración de sus conciertos en España, aunque el efecto se diluyó semanas después. A la inversa, el caso de Aitana muestra cómo las actuaciones en Latinoamérica pueden impulsar su presencia en radios y plataformas españolas. En un contexto global, la música en español no solo mantiene su fuerza, sino que sigue creciendo: el informe semestral de la RIAA registra un aumento del 6% en los ingresos del género latino en 2025, una tendencia que promete prolongarse en 2026 impulsada por figuras de alcance mundial como Bad Bunny, símbolo de una consolidación cultural y económica que trasciende fronteras.