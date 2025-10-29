La PlayList Emergente de la Semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Doplers, Pablopatodo, Dani Dicostas, Cushla, Catalina Almendra, Edgar Allan Pop y Siwane.

Doplers – Antes de tiempo

Doplers es un grupo madrileño de indie rock que ya pasó en mayo por nuestra PlayList Emergente para presentarnos un anticipo de su primer álbum. Hoy regresan a la lista con el penúltimo avance de un disco que probablemente saldrá a finales de 2025. La canción se titula «Antes de tiempo», muestra influencias de The Strokes y el rock de principios de los 2000, y habla de esos cambios imprevistos y repentinos que nos hacen pasar de 100 a 0 (o al revés) sin darnos apenas cuenta.

Pablopatodo – Lovebomb

Pablopatodo es el proyecto musical en solitario de Pablo Moreno, multinstrumentista que fue batería de directo para grupos como Buenatarde y Amor Líquido. Suele acompañarse de una banda cuyos miembros han ido cambiando en los últimos años. Actualmente se encuentra preparando su segundo disco, un trabajo que nos adelanta con la canción «Lovebomb». Un tema que habla de esas relaciones tan repentinas, absorbentes e intensas como fugaces.

Dani DiCostas – Mucho para ti

Dani DiCostas irrumpió en el mundo de la música en 2020 como simplemente Dani. En apenas tres años ya había lanzado dos discos y teloneado a Imagine Dragons. «Mucho para ti», una canción sobre traiciones y resiliencia, es el tercer adelanto del que será su tercer álbum, un trabajo cuya publicación está prevista para antes de que acabe 2025.

Cushla – Aisling

Cushla es un colectivo artístico dinámico cuyos miembros proceden de Barcelona e Irlanda. En su música fusionan cantos celtas tradicionales con música electrónica contemporánea. Hace un año una de sus canciones pasó por nuestra lista semanal. El pasado mes de septiembre estrenaron el videoclip oficial de «Aisling», uno de los temas que forman parte de su disco de de debut Tech Durin. Una pieza en la que el grupo desarrolla un universo visual junto al colectivo artístico AI::gency.

Catalina Almendra – Camino del mar

Catalina Almendra es una joven compositora y cantante de Valparaíso, Chile. En breve publicará su primer álbum, un conjunto de canciones que tratan el paso del tiempo desde la nostalgia, el miedo y la autoexploración. Como adelanto, hace una semanas nos dio a conocer esta canción titulada «Camino del mar». Un hermoso tema acústico con melancólicos aires folk y delicados arreglos de cámara.

Edgar Allan Pop – Credos

Edgar Allan Pop es un grupo que dio sus primeros pasos hace dos años como dúo formado por Beatriz Álvaro y Jaime Buenaventura. En los últimos meses ha habido cambios que les ha llevado a convertirse en quinteto y a interesantes avances en su sonido. Su estilo sigue bebiendo del dream pop y el shoegaze, pero con las nuevas incorporaciones parece que ganará en consistencia y matices. Muestra de su evolución es su último sencillo, «Credos».

Siwane – Amann Amann

Siwane es un grupo emergente de Lyon, Francia, que gira alrededor de la voz cálida y expresiva de Mounia Siwane, acompañada por las composiciones del guitarrista Stani Jardel. Su música conecta con el jazz más contemporáneo pero está profundamente enraizada en la música popular andalusí, ya que la familia del guitarrista procede de Andalucía. En noviembre lanzarán su primer disco, del que hace unas semanas nos avanzaron un primer sencillo titulado «Amann amann».

<a href="https://protomaterial.bandcamp.com/album/amann-amann-single">Amann Amann ???? ???? – Single de Siwane</a>

Escucha estas y otras propuestas, en nuestra lista Emergentes MZK