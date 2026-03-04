La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Carrera Blanca, Sobrezero, KEE, Carmen Murcia, Jayphe, Trusty & Kinda y MS OBAMA.

Carrera Blanca – Harakiri

Carrera Blanca es un cuarteto madrileño con algo más de tres años de vida. Tras debutar con un EP del que estuvimos hablando con ellos en su momento, se disponen a lanzar su primer álbum. Un disco cuyo primer avance ya pasó por nuestra PlayList Emergente allá por el mes de octubre. Hoy te presentamos el último, «Harakiri», una canción que trata de la ruptura y reflexiona sobre el deseo y el desamor hacia una persona que se ha ido.

Sobrezero – Demasiado normal

Tras publicar varios sencillos en los últimos años y ganarse la fama de ofrecer buenos directos , finalmente Sobrezero lanzaron su primer álbum a finales del pasado 2025. Un disco titulado Hasta Que El Mundo Estalle que se encuentran presentando en una gira que culminará este verano con su presencia en diversos festivales. A pesar de todo, el grupo ha sacado tiempo para grabar un nuevo sencillo junto a Éxtasis: «Demasiado normal». Una canción sobre encontrarse, musicalmente, un poco en tierra de nadie.

KEE – Sound

KEE es una banda de electro psicodélico alternativo con sede en Nottingham y en activo desde 2025. Descritos en su momento como unos «Portishead con esteroides», en poco tiempo han actuado en diversos festivales dentro y fuera de su país. Hace poco publicaron un sencillo titulado «Sound», una canción potente de atmósfera opresiva y ruidosa que hace honor a su título dándole al sonido la importancia que merece.

<a href="https://keemusic4.bandcamp.com/track/sound">Sound de KEE.</a>

Carmen Murcia – Aunque falten corazones

Carmen Murcia es una artista murciana que lleva ya un tiempo en la música, aunque publicando de forma intermitente e independiente. Aunque en general el género al que suele dedicarse es la copla, para su último sencillo ha escogido un ritmo de rumba. «Aunque falten corazones» es una canción emotiva sobre la familia y los recuerdos, una celebración de la vida incluso cuando, inevitablemente, se producen dolorosas ausencias.

Jayphe – Intro

Jayphe es un artista de R&B de la Ciudad de México. Su música muestra influencias de nombres tan diversos como D’Angelo, Drake, Girl Ultra, Soda Stereo y Alice in Chains. Con sus últimos lanzamientos ha logrado darse a conocer en España. Su último sencillo se titula «Intro» y captura la tensión de un encuentro prohibido al amanecer, las secuelas de una noche que se extendió hasta el alba, todo ello a ritmo de R&B latino con mezclas de soul, jazz y trap.

Trusty & Kinda – QQD

Trusty es el proyecto de Dani Vera, artista de música urbana integrante del grupo Las Bajas Pasiones. Su estilo está arraigado en el rap, aunque con una mirada abierta que le sirve para incorporar influencias de la electrónica, el punk y el pop. Su último sencillo, «QQD», habla de esos encuentros nocturnos fugaces, de la atracción inmediata, la complicidad repentina y la fantasía efímera. La producción corre a cargo de Kinda, DJ, productora y fundadora del colectivo SUDAR.

MS OBAMA – Roller Coaster

MS OBAMA es una artista valenciana criada entre Londres y Barcelona, donde reside en la actualidad. Se ha formado en salas y circuitos independientes, llegando a registrar un live set de una hora en la Sala Apolo. El año 2026 marca el inicio de una nueva etapa artística, con un universo audiovisual renovado, que arranca con el sencillo «Roller Coaster». Una pieza áspera y cruda pero también magnética que combina a The Prodigy o Die Antwoord con el colorido de M.I.A. o la acidez de Skrillex.

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK