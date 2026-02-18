La Playlist Emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Admire, Ceaxe, Filipendulae, Narciso, Km0 + Les Que Faltaband, Julia de Arco y Nina Raku.

Admire – Revelación

Tal como te venimos contando desde hace unos meses, la cantante, productora, compositora, coreógrafa, bailarina y actriz Admire publicará su álbum de debut el próximo mes de abril. Tras publicar «Loto» en noviembre, hace unos días salió un nuevo avance del disco, «Revelación». Además de ser el tema que da título al álbum, nos adelanta lo que podremos encontrar en él: canciones con letras cargadas de significado, empoderadoras y emocionales, sostenidas por beats bailables y estructuras cambiantes. El concierto de presentación tendrá lugar el 16 de mayo en Barcelona, dentro del circuito Curtcircuit.

Ceaxe – Connectats

Ceaxe es el proyecto de Alexander Chaffardet, nacido en Barcelona de madre y padre venezolanos. Escribe canciones de los catorce años, y desde 2022 ha apostado por el catalán en sus canciones. De hecho su próximo disco, previsto para este otoño, será íntegramente en catalán. Como tercer avance, hace unos días salió el sencillo «Connectats». Una canción de pop urbano fresco y enérgico que cuenta una historia de amor que nace en medio de una fiesta.

Filipendulae – HLU (High Looking Up)

El sevillano filipendulae sigue avanzando alguna de las canciones que formarán parte de su álbum debut, previsto para la próxima primavera. Tras el doble single «Cookie» y «Take the bag,» la pasada semana salió «HLU (High Looking Up)». Una canción que funciona como presentación estética y emocional de un proyecto que se mueve entre el cantautor contemporáneo, la electrónica y la experimentación más íntima.

Narciso – c0n€Xion

Narciso es un artista urbano y productor musical de Tenerife. En su música fusiona electrónica minimalista con ritmos africanos y caribeños. Hace algo más de un año que lanzó su primer disco, Petróleo. En los últimos meses ha ido publicando algunos sencillos, entre ellos uno doble con un tema titulado «Conexión». En él explora una línea sonora que intenta llevar el hip hop y el trap más allá de lo convencional, fusionándolos con electrónica experimental.

Km0 + Les Que Faltaband – Adulta funcional

Km0 es un grupo catalán que en su música combina pop y electrónica. En 2023 publicaron su primer disco, Les Coses Que Som (Picap, 2023). Su nuevo disco saldrá esta próxima primavera. De momento han avanzado un par de canciones, una de ellas en colaboración con Les Que Faltaband. Se titula «Adulta funcional» y habla de forma agridulce y sin filtros de ansiedad y supervivencia cotidiana, del equilibrio imposible entre las expectativas sociales y la precariedad que marca el día a día de muchos jóvenes.

Julia de Arco – siento q voy para atrás

Julia de Arco es una joven artista sevillana que ya ha pasado en alguna ocasión por nuestra PlayList Emergente. En 2025 publicó el EP RAAAH!, y parece ser que en 2026 lanzará su primer disco en formato largo con el sello Caries Records. Como primer avance, hace unas semanas desveló una canción titulada «Siento q voy para atrás», una combinación de trap, hyperpop y psicodelia que funciona como pequeña oda a la nostalgia.

Nina Raku – Pareidolia

Nina Raku es otra cara que resultará familiar a quienes siguen nuestra PlayList Emergente. La artista malagueña ya ha pasado en varias ocasiones por nuestras secciones dedicadas a artistas emergentes. Ahora, consolidada como una de las voces más singulares de la nueva escena alternativa nacional, regresa a una lista con su último sencillo, «Pareidolia». Una canción que suena obsesiva, enérgica y magnética, con su pulso repetitivo que engancha. «Pareidolia» ha sido producida por Juan Sueiro.

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK