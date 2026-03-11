la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Sr. Bizarro, Bianca Castafiore, Cris Imaz, Proyecto Punik, Electro Ma Non Troppo, Júlia Blum y Las Niñas del Charlie.

Sr. Bizarro – Novatea

Sr. Bizarro es un grupo alicantino formado por Luis Tormo Larrosa (voz, guitarra y piano), Carlos Morales Llinares (bajo) y Ramón Hernández Simarro (batería), todos ellos con experiencia en anteriores proyectos. Hace unas semanas lanzaron su primer disco, Frecuencias y Armonías Temporales, con doce canciones que ponen el foco en lo frágil y extraordinario de las relaciones sociales y pasionales. Como muestra, esta metafórica «Novatea» cuyo vídeo ha salido oficialmente hoy mismo.

Bianca Castafiore – Tampoco pasa nada

Los madrileños Bianca Castafiore continúan mostrando, tras dos avances anteriores, nuevas canciones que formarán parte del álbum debut que publicarán en mayo. La última salió hace unos días y se titula «Tampoco pasa nada». Una canción que baja un poco las revoluciones para hablar del final de una relación en un tono reposado y algo melancólico. El grupo estará presentando sus nuevas canciones el 30 de mayo en Barcelona en Razzmatazz 3 y el 5 de junio en Madrid en la Sala Nazca.

Cris Imaz – El poder

Cris Imaz es una cantautora con un sonido pop-folk que debutó en 2021 con su primer EP, Empezar a Vivir. Ahora se encuentra preparando la llegada de su nuevo álbum, Creciente, del que ya nos ha presentado sus dos primeros adelantos. El segundo, «El poder», es una reflexión sobre el poder que tenemos en las relaciones y los miedos que surgen cuando amamos. La canción cuenta con las guitarras eléctricas de Ireneblina, la percusión de Shadday López y el chelo de Blanca Sevi.

Proyecto Punik – Colombia

Proyecto Punik es un productor navarro con una larga trayectoria en distintos ámbitos musicales pero del que desconocemos su nombre. Su estilo musical bebe de gente como Eskorbuto, D.A.F., Throbbing Gristle, Suicide, The Hacker o Arca. Tras un par de EPs y una canción que pasó por nuestra PlayList Emergente el pasado verano, hoy regresa a nuestra lista con «Colombia». Se trata de una canción más orgánica, con sonidos de la naturaleza y algo de introspección electrónica.

Electro Ma Non Troppo – Che si può fare

La propuesta musical de Electro Ma Non Troppo es bastante llamativa y original. El dúo se dedica a fusionar música barroca con electrónica, música urbana e incluso psicodelia. Así lo hacen en su último EP, Tempus Fungi, publicado hace unas semanas, donde incluyen una colaboración con la rapera africana MC Yallah. Para que os hagáis una idea de su estilo, aquí tenéis un tema de su último disco que se titula «Che si può fare».

Júlia Blum – En diferit

Júlia Blum es una compositora y cantante catalana que ya lleva unos años sonando bastante en su tierra natal. Hace unas semanas publicó el sencillo «En diferit», primer adelanto de su nuevo trabajo discográfico, previsto para esta primavera. Producido por Scotty DK, con mezcla de Víctor Ayuso en Zamenhof Estudi y masterización de Juanjo Muñoz en CatMastering, «En diferit» se ha posicionado como finalista para sonar en la Volta Ciclista Catalunya 2026.

Las Nietas del Charli – Rabia

Las Nietas del Charli es el proyecto musical que pusieron en marcha, hace ya más de dos años, las hermanas María y Raquel Rubio. En 2026 publicarán su primer álbum, del que nos han avanzado la canción «Rabia». Grabada en directo con María y Raquel a las guitarras y voces, Borja Barrueta a la batería y Rubén Carles al contrabajo, «Rabia» es un tema de tensión contenida que se presenta con un videoclip realizado por Chas Iguaz.

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK