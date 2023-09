Lagartija Nick lanzan versión expandida de ‘Lo Imprevisto’

Lagartija Nick comparte estos días la edición Deluxe de uno de sus discos más personales, Lo Imprevisto (2004). Producido por Fino Oyonarte, que también produjo su debut, y autoeditado en 2004 en formato CD, significó el retorno a la sencillez y a la inocencia sublimando los aspectos más complejos de la banda y dejando la etapa de la experimentación extrema de Lagartija Nick (2000) y Ulterior (2001). También es el disco en el Eric Jiménez volvió a la batería tras unos años apartado del grupo.

Ahora se presenta en formato digital con nada menos que 20 canciones extra. Una reedición que como apunta la banda llega «para ofrecer a sus seguidores dos novedades, por un lado, el disco original remasterizado en 2020 y por

otro, la oportunidad de apreciar el proceso creativo del mismo a través de veinte demos y tomas de estudio que muestran la evolución de las canciones».

«La canción “lo imprevisto” nace de esa noche que he contado en el cuartelillo de la Guardia Civil en el pueblo de Soria. Cuando llegamos de nuevo al hotel para dormir vemos que en el bar hay unas niñas cantando una canción religiosa porque era Domingo de Ramos de la Semana Santa, pregunté a los adultos si podía grabar a las niñas, previo pago de 50 euros. Acceden y entonan, encantadoras y muy felices «Hoy nos reciben con palmas, con amor y caridad y las palmas se volvieron odio y mala voluntad». Me encanta e incluso ofrezco más dinero para que siguieran con otras cancioncillas, hasta que sus padres me dijeron educadamente que parase (risas). Ese es el origen de la música de la canción “Lo imprevisto”, pero tenía que haber metido la voz de las niñas en el disco».

(extraído del libro «En el satélite de Lagartija Nick» de Óscar Cabrera)

