Larkin Poe lanzan disco de versiones y anuncian gira por España

Larkin Poe, uno de los iconos actuales del blues-rock y el roots rock, han sacado su disco de versiones, “Kindred Spirits”. Un álbum que, junto al otro álbum que han publicado este año, “Self Made Man”, que salió en junio, nos vendrán a presentar en directo el 12 de noviembre de 2021 a Barcelona (Apolo), el 13 de noviembre a Madrid (Cats) y el 14 a Valencia (Jerusalem).

Las dos líderes y fundadoras de la formación, las hermanas Rebecca y Megan Lowell, han apuntado que “Kindred Spirits” -que grabaron en tan solo cuatro días- es la consecuencia de, debido al confinamiento por el coronavirus, haberse centrado mucho en estos últimos tiempos en su querencia por versionar temas ajenos, en recuperar la banda sonora de su vida. Un divertimento que siempre han potenciado en su canal de YouTube y que esta vez ha dado lugar a una colección de covers desnudos y crudos de canciones clásicas y también de nuevas composiciones suyas. “La música es un puente que puede conectar a generaciones a través del tiempo”, han declarado. “Al grabar ´Kindred Spirits´ nuestra admiración por los artistas que originalmente crearon e interpretaron esos temas floreció en una reverencia aún más profunda”.

Entre las canciones que han escogido versionar en esta nueva entrega, “Hellhound On My Trail” (Robert Johnson), “Fly Away” (Lenny Kravitz), “Rockin´ In The Free World” (Neil Young), “(You´re The) Devil In Disguise” (Elvis Presley), “Nights In White Satin” (The Moody Blues) y “Take What You Want” (Post Malone).

Aquí, tres de las reseñas ya aparecidas sobre “Kindred Spirits”: “Para quienes no las hayan escuchado en este formato, el disco es un divertido regalo. Para quienes estamos ya obsesionados con su canal de YouTube, sonará familiar, pero aun y así disfrutable” (Blues Rock Review), “De la reverencia es de lo que se trata este álbum. Los temas en acordes menores suenan como si fuesen una colección de himnos. Y, en general, todas las interpretaciones son originales e ingeniosas y cuentan con voces, armonías, guitarras y una lap steel llamativas, que ponen el énfasis en el estado de ánimo” (Rock And Blues Muse); “Lo he dicho antes, lo diré ahora y, sin duda, lo diré de nuevo: Larkin Poe son un auténtico fenómeno. Justo después del tremendo ´Self Made Man´ que sacaron en junio llega ´Kindred Spirits´, su primer álbum de versiones, ¡y qué gran trabajo han hecho! La elección del material es inspirada y los arreglos de las canciones van de fascinantes a impresionantes” (At The Barrier).

Finalmente, apuntar que en noviembre de 2021 Larkin Poe tendrán como teloneros al explosivo dúo canadiense Crown Land, que captura el aura del rock progresivo de los últimos años setenta y el del psicodélico de los últimos sesenta y primeros setenta.

LARKIN POE + Crown Lands

12 Nov 2021 – BARCELONA – Apolo – Entradas

13 Nov 2021 – MADRID – Cats – Entradas

14 Nov 2021 – VALENCIA – Jerusalem – Entradas