Noga Erez comparte su nuevo single ‘Story feat. ROUSSO’

Noga Erez y su socio colaborador ROUSSO han compartido un quinto sencillo nuevo e irresistible del próximo álbum ‘ KIDS’ que se lanzará el 26 de marzo a través de City Slang. También ha anunciado dos conciertos que se transmitirán en vivo el 1 y 2 de abril. “Story” es una canción ágil y adictiva sobre cómo las relaciones de pareja son siempre una relación entre el pasado y el presente de dos personas. “Todos aportan sus experiencias pasadas a la relación, incluso si las cosas van bien”, comenta Erez. “A veces, las situaciones pasadas entran y toman el control”.

Al igual que con los sencillos anteriores del álbum “End of the Road”, “VIEWS feat. Reo Cragun & ROUSSO,” “NO news on TV feat. ROUSSO” y “You So Done,” “Story” cobra vida con un video cautivador, protagonizado por Erez y ROUSSO, quien también proporciona voz en la canción. Cuenta Noga Erez: “ROUSSO es mi socio en la música, así como mi socio en la vida “ explica . “Esta es la primera vez que contamos una historia sobre nuestra relación en una canción y un video. Es una canción sobre una pareja peleando y cómo, en esa situación, a veces lo que escuchas decir a la otra persona no es lo que realmente dijo. La realización de este video fue una sesión de terapia de pareja de 10 días para nosotros. Mientras ensayábamos los movimientos fingidos de lucha y artes marciales, sabíamos que, a veces, uno de nosotros sería golpeado con demasiada fuerza. Fue tan intenso e interesante vivir en este mundo, donde nuestra relación cobra vida de la manera más física”.

Erez presentará el mundo de ‘KIDS’ en dos eventos transmitidos en directo. “No es el típico espectáculo en directo, se trata de empujar los límites ” , dice.

“La realización de esta actuación es parte de la actuación en sí. Un ejército de bailarines, miembros de la banda y equipo se convierte en parte del arte. Este es un mundo donde las líneas visuales se difuminan constantemente. Y no se repetirá “. Los detalles y la información de las entradas se pueden encontrar aquí .