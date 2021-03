Joana Serrat publica el primer adelanto de su esperado nuevo disco

La cantautora catalana Joana Serrat regresa con un espléndido tema nuevo llamado “Pictures”, primer single extraído de su quinto álbum que llevará por título Hardcore From The Heart. El nuevo disco de Serrat será publicado el 11 de junio en todo el mundo a través de la discográfica inglesa Loose, bajo licencia de Great Canyon Records. Será su primer disco en cuatro años, desde que lanzara Dripping Springs en 2017.

El nuevo disco de Joana Serrat ha sido grabado en el estudio Redwood en Denton (Texas) junto a su amigo, el ingeniero y productor Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth, The Rolling Stones). Los músicos participantes componen un listado impresionante: Joey McClellan (Midlake, BNQT, John Grant), Aaron McClellan (Josh T. Pearson, Israel Nash), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit) y Jesse Chandler (Mercury Rev).

“Pictures”, el primer single adelanto del nuevo álbum, ilustra la riqueza de texturas y las sus inmersivas atmósferas que convivirán en Hardcore From The Heart. “Pictures trata sobre la desilusión y el fracaso de la comunicación“, comenta Serrat. “Es también un recordatorio sobre la cantidad de tiempo que gastamos inútilmente en detalles triviales. Las dos primeras líneas de esta canción, “Always waiting for perfection, and perfection never comes” (“Siempre esperando la perfección, y la perfección no llega nunca“), reflejan mi filosofía actual de preocuparme en vivir el ahora, porque las cosas siempre pueden dar un giro inesperado e ir a peor. Las tornas cambian en un abrir y cerrar de ojos y, por este motivo, la mentalidad de posponer decisiones esperando siempre encontrar el momento adecuado, me mata.”

Joana Serrat, junto a su fantástica banda los The Great Canyoners, presentará en exclusiva el nuevo álbum “Hardcore From The Heart” el próximo sábado 20 de marzo dentro de la programación del Festival Blues & Ritmes de Badalona, poniendo así un lujoso punto de partida a lo que será el inicio de la gira de presentación.

Y aquí tienes “Pictures”, lo nuevo de Joana Serrat.

(foto de Andrea Font)