The Chills adelantan su nuevo disco con un single

The Chills anuncian su su séptimo álbum de estudio, Scatterbrain, que se publicará el 14 de mayo en Fire Records.

Un glorioso autoexamen de la composición de canciones de Martin Phillipps, un balance evocador y que invita a la reflexión de un hombre que ha vivido buenos y malos momentos. El nuevo sencillo “Destiny” es la observación sincera perfecta de cómo hemos estropeado las cosas.

Acompañando a la pista, el video musical en vivo “Destiny” captura una actuación reciente inédita en el Festival Of Lights en New Plymouth, Nueva Zelanda, hace tan solo unas semanas. Este fascinante vídeo filmado por Likuid Media y grabado por Michael Holland es también un adelanto de un concierto especial ‘Worlds Within Worlds – The Chills Live From New Zealand’ que se exhibe el 31 de marzo como parte de nuestra serie de videos Baptism Of Fire.

The Chills vuelven con melodías pegadizas y un estilo incisivo; toma una mirada madura a los asuntos que surgen con un orden de perspectiva lateral.