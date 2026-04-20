Leo Middea

Leo Middea (Sala El Sol) Madrid 14/04/26

Con un nuevo LP bajo el brazo (Notícias de Puglia), el brasileño Leo Middea se presentaba por tercera vez en Madrid, en esta ocasión en una sala El Sol con todas las entradas vendidas desde hacía meses.

Su propuesta de MPB (Música Popular Brasileña) no presenta novedades con respecto a muchos otros músicos brasileños que se pueden englobar en esta etiqueta (mezcla de post-bossa, samba, algo de rock, etc.) desde finales de los años 70; y su voz, aunque bonita, tampoco destaca especialmente. Pero el éxito del brasileño, un chico que da una imagen de tímido y frágil a la vez que divertido, es indudable entre un público que, curiosamente, engloba sobre todo a veinteañeros y treintañeros.

Acompañado de tres muy buenos músicos (teclados, batería y bajo y él a la voz y la guitarra), comenzó el concierto interpretando “Fío de Bronze”, de su nuevo disco, y siguió intercalando temas interpretaciones de éste con las de sus dos anteriores trabajos, Gente y Beleza Isolar. El público disfrutaba y coreaba las canciones, especialmente “Se Eu Disser que quero um beijo”.

A mitad de concierto interpretó dos temas en solitario. Del primero de ellos, “Pra Bernardo”, nos contó que estaba dedicado a un amigo que, por aquel entonces, estaba pasando un mal momento y que, curiosamente, se encontró ayer en Madrid. Le dijo que viniera al concierto y le estaba acompañando hoy ocupándose del puesto de merchandising.

Siguió con la banda interpretando temas de sus últimos álbumes y, al llegar a “Verano”, nos dijo que lo había compuesto después de su primer concierto en Madrid, un concierto que fue muy loco y con una noche post-concierto también muy loca.

Con “Atabaque” parecía que finalizaba el concierto, pero aún quedaban los bises: “Carnaval Breve – Ato 1”, “Balanço de Amor” y “Praia Vermelha do Sul”, que cantó junto con un público totalmente entregado. Aún le queda mucha vida a la Música Popular Basileña y, sobre todo, a Leo Middea.

Fotos Leo Middea: Adolfo Añino

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