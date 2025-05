En poco más de un mes llega la primera edición de Degusta Fest (entradas aquí). Los próximos 27 y 28 de junio la localidad de Armilla, pegada a Granada capital acogerá las actuaciones de Wilco, The Jesus & Mary Chain, Carolina Durante, Nada Surf, Love Of Lesbian, The Lemon Twins, León Benavente y The Gulps.

Ocho conciertos, cuatro por día, sin agobios, en un solo escenario y en un entorno cómodo. El festival ademas, se complemente con una parte gastronómica en la que podrás disfrutar de tapas exclusivas, catas y varias experiencias gourmet. Todo ello, de la mano de maestros como Pepe Rodríguez (El Bohío), Lola Marín (Damasqueros), Vicente Jiménez (Camino De La Huerta) y Antonio Lorenzo (El Conjuro).

Para hablar en profundidad del nacimiento y todo lo que envuelve a Degusta Fest, entrevistamos a su director Pepe Rodriguez y acompañamos la charla en Conexiones MZK, con una selección de canciones de los artistas del cartel.

Degusta Fest, el festival para los paladares más exquisitos

Suenan:

Wilco «Heavy Metal Drummer»

The Jesus And Mary Chain «jamcod»

Love Of Lesbian «El Día Que Starman Huyó»

Carolina Durante «Tempo 2»

The Lemon Twigs «Corner Of My Eye»

Nada Surf «Moon Mirror»

León Benavente «NADA»

The Gulps «Surrender»

Wilco «Hot Sun»

The Jesus and Mary Chain «Head On»

Carolina Durante «Normal»

