Let’s Eat Grandma, el dúo formado por Jenny Hollingworth y Rosa Walton es una de las más gratas sorpresas que me he llevado a mis oídos en la última hornada de grupos teen pop. En ellas ha habido una evolución desde que debutaran con I, Gemini (2016), se afianzaran con el difícil-segundo-disco I’m All Ears, hasta regresar con este estupendo Two Ribbons (Transgressive, 2022). Jóvenes y tremendamente audaces, las amigas inglesas tienen claro que su propuesta es de las que deben perduran en la memoria.

Aquí hay una colección de canciones más maduras en las que ambas han colaborado escribiendo separadamente música y letras, y esto de alguna forma se muestra en la foto de la portada en la que posan lánguidamente en la vera de un río, como entrelazadas por sus vestidos, pero dejando al espectador la sensación de que ya cada una tiene una entidad propia en Let’s Eat Grandma.

La pandemia y sus consecuencias, así como la muerte del novio de Jenny recorren las letras -siempre construidas bajo la recreación de imágenes espectrales, cinemáticas- de un cancionero que arranca con la pirotecnia pop de “Happy New Year” en la que uno se queda prendado con la destreza que tienen a la hora de armar suntuosos ambientes sintetizados, como fuera de cualquier coordenada temporal. Imagina un fin de fiesta a las tantas de la noche, y de fondo suenan los últimos acordes de algo parecido a una mezcla entre Giorgio Moroder, la épica invasiva de Arcade Fire, y la alocada oblicuidad de Grimes. “Levitation” sigue la tónica de frondosas tonadas tecnopop poseedoras de un gran poder de seducción.

Los temas se suceden en una secuenciación de ensueño: filtros de neón se cuelan en “Hall Of Mirrors”, “Insect Loop” es una triste balada a ritmo frenético que recuerda a Charli XCX, mientras que “Sunday” es soft pop que acaba por desarmarte en su aparente sencillez. Sin duda uno de los discos del año para quien esto suscribe.

Escucha Let’s Eat Grandma – Two Ribbons (Transgressive)