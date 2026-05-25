Deleste 2026 (Jardines de Viveros) València

Buenas sensaciones las que nos ha dejado Deleste, el festival que cierra la primavera en los bonitos Jardines de Viveros de Valéncia. En su 14ª edición, el evento ha ampliado su mirada hacia la música electrónica más allá del pop o el rock, demostrando que la madurez no es incompatible con la renovación. Hace tiempo que es una marca consolidada que más allá de géneros es garantía de calidad y este año, desde luego han acertado.

Un festival urbano, cómodo, en un emplazamiento privilegiado y con buen sonido, qué más se puede pedir en tiempos donde el trazo gordo lo inunda todo. Incidiendo en lo del sonido leíamos que Deleste se enfrentaba a las limitaciones de la ordenanza municipal de contaminación acústica que limitaba 90 dBA el volumen para los espectáculos al aire libre. En ningún momento ha habido sensación de carencia, las dos jornadas hemos disfrutado de buen sonido, nada que ver con lo vivido recientemente en las fiestas de San Isidro de Madrid, donde a pocos metros del escenario era complicado distinguir la música del cacareo habitual.

Viernes 22

El viernes tuvo un enfoque eminentemente electrónico, abriendo con Billy Nomates y su propuesta post-punk-poética apoyada en bases pregrabadas. Venía a presentar Metalhorse y por eso no faltó «Nothin Worth Winnin», como tampoco algunas canciones de su trabajo más popular, CACTI (2023). A la de Bristol le tocó abrir el festival, que siguió con los canadienses Holy Fuck.

Como días antes en Madrid, los de Toronto se marcaron una fiesta alejada de convencionalismos. Al igual que ocurrió poco después con Apparat, este no es un set electrónico como tal, aquí cada sonido nace de una interacción real entre músicos, pedales, sintetizadores analógicos y una colección imposible de dispositivos manipulados en tiempo real.

Todo sucede con una energía casi caótica, pero perfectamente controlada.Brian Borcherdt dirige el cotarro alternando guitarras, sintetizadores y voces entre aparatos vintage con una naturalidad asombrosa, mientras Matt Schulz convertía la batería en el auténtico corazón muscular del concierto. Junto a ellos, Matt “Punchy” McQuaid y Graham Walsh operaban entre bajos, secuenciadores y módulos electrónicos para crear un trance colectivo.

Nos mantuvimos en él hasta que Apparat irrumpieron para complejizar aún más la noche. El productor berlinés Sascha Ring, demuestra que la electrónica puede ser analógica y apoyarse en instrumentos, para ir un paso más allá y ofrecer uno de los conciertos más inmersivos del festival, jugando con las texturas y la tensión sin caer en efectismos. El reciente A Hum of Maybe acaparó el protagonismo, pero no faltaron visitas a LP5 ni a Soundtracks: Equals Sessions.

Los noruegos Röyksopp cerraron el viernes con una sesión a la altura de lo esperado dejándonos con ganas de disfrutar de su directo en próximas ocasiones.

Sábado 23

El sábado abrían The Molotovs con ese punk-mod quizá demasiado deudor de The Jam, pero no por ello carente de mérito. Contagian energía, suenan peligrosos y cautivan. Pero el sábado fue el día de Primal Scream. Llamaba la atención que su concierto se hubiera programado a las 19:05 cuando su música pide oscuridad, focos y electricidad. El público aguardaba pacientemente en los recovecos a la sombra a más de 30 grados, mientras Bobby Gillespie y los suyos salían al escenario. No tardaron en despejar dudas. Un concierto de Primal Scream funciona a cualquier hora y más, si vienen tan enchufados como estuvieron.

Los escoceses se encuentran celebrando el 25 aniversario de su obra maestra XTRMNTR en la que -permítanme la osadía- superaron Screamadelica. Antes, han decidido foguearse en una serie de festivales con un setlist que mira a todas sus etapas y recupera el brío que parecía perdido en su última visita a salas hará cerca de una década. «Movin’ on Up» y «Don’t Fight It, Feel It» sonaron más rockeras que de costumbre; se pusieron stonianos con «Jailbird» y «Nitty Gritty», y no quisieron dejar de lado su último disco, Come Ahead, con «Love Insurrection» y «Deep Dark Waters».

Como decimos, gran sonido y un combo de veteranos comandado por la guitarra Andrew Innes, que lo mismo se volvía lisérgico en «Higher Than The Sun», que miraba al pasado en «I’m Losing More Than I’ll Ever Have». Y de repente, sonó «Kill All Hippies» y todo despegó en un tramo final inmejorable. La densidad mágica de «Shoot Speed/Kill Light» dio paso a «Swastika Eyes», que fue presentada con la proclama antifascista ¡No pasarán! En mitad de la canción, alguien lanzó una bandera palestina, que no asustó a Gillespie como ocurrió hace un tiempo con Sleaford Mods que se fueron del escenario cuando cayó un pañuelo similar, sino que le animó para envolverse en ella y entonar un «Free Palestine» ovacionado desde el respetable. Para el regreso a Scremadelica con «Loaded» y «Come Together», Viveros era una fiesta que terminó de explotar con el doblete «Country Girl» y «Rocks». Clásicos.

Deleste, el acierto de los contrastes

Costaba remontar algo así en una hora aún temprana, pero Anna Calvi lo logró con una notable actuación en una dirección opuesta, pero brillantemente ejecutada. Y es que hay algo profundamente cinematográfico en sus canciones. Desde las guitarras reverberadas de “Rider to the Sea” hasta la tensión romántica y casi febril de “Suzanne & I” o “Desire”, su repertorio parece construido con luces de neón, sombras expresionistas, texturas y pulsiones contenidas.

En su paso por Deleste convivieron el dramatismo del cabaret, la intensidad del post-punk y una sensualidad oscura heredera de PJ Harvey, Scott Walker o el imaginario de David Lynch. También sonaron “Hunter”, “Wish”, “Indies or Paradise” o hasta una versión de «Ghost Ryder» de Suicide. Caímos rendidos ante unos temas en los que la guitarra corta el aire mientras la banda construye atmósferas densas, tan elegantes, como amenazantes.

La fiesta volvió de la mano de Los Invaders, un grupo hecho para el festival. Una especie de Kasabian patrios que fusilan de aquí y de allá con gusto y gracia, montando una buena a medio camino entre Madchester, el músculo del indie-rock británico de los 2000, el synth-pop oscuro y la energía de la rave, el breakbeat y demás.

Más allá del cóctel de etiquetas, es difícil resistirse a mover la cabeza con sus canciones, pura energía física entre la épica y un espíritu hedonista de lo más recomendable. Había que mantener al público hechizado y en danza y cumplieron con creces.

Deleste llegaba a su fin con Kerala Dust y sus sintes. Una nueva demostración de clase, donde conviven el kraut, el spoken word y los pulsos hipnóticos del techno. Luces de neón con clara herencia de la cultura club europea, donde sus canciones de estudio son desmontadas, estiradas y reconstruidas continuamente entre guitarras psicodélicas, bases y largas progresiones instrumentales. Un punto y final para una edición que no pudo dejar mejor sabor de boca.

Fotos Deleste: Susana Godoy y María Carbonell