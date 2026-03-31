Libro: Cosechadora Universal de John Darnielle (Aristas Martínez)

El novelista y músico John Darnielle -es integrante de la banda The Mountain Goats– tuvo que tirar de su memoria para su segunda novela Cosechadora Universal (Aristas Mártínez, 2026; traducción de Javier Calvo) ya que, en su juventud era un asiduo al videoclub de su pueblo en Iowa, en donde alquilaba películas en VHS y juegos de la Nintendo, así como el recuerdo de su días en esas tierras le dejó una huella indeleble en el comportamiento de los lugareños.. El personaje central de esta narración, que originalmente se publicaría en 2017, es Jeremy Heldt, un joven que vive con su padre y que trabaja en un videoclub llamado Video Hut también localizado en Iowa.

La premisa que da pie a la trama son las imágenes que están inexplicamente agregadas a algunas de las cintas que los clientes devuelven a la tienda. Este sería el MacGuffin que emplea Darnielle para que, tanto Jeremy como su compañera de trabajo y una clienta del establecimiento, empiecen a investigar quién ha insertado esas imágenes, quién son los que aparecen y con qué finalidad.

La trama, aunque muy bien estructura en flashbacks y con un tempo que mantiene al lector siempre alerta de posibles pistas, es, quizás, más secundaria, ya que la maniobra maestra del autor es la capacidad para describir un entorno muy familiar -a la par que misterioso- que entronca con ese realismo de las películas de David Lynch que es una grieta abierta hacia lo abismal, a lo recóndito y misterioso. En mente tenemos esa escena de la oreja cercenada en Terciopelo Azul, que desencadena toda una trama en la que transitamos por la interioridad de personajes pantanosos, siempre al límite de la cordura.

La sensación, al inicio de la novela, de tedio que desprende el día a día de los personajes de la novela se ve trastocada por este hallazgo, y a partir de aquí nos adentramos en una exploración de un mundo en extinción a través de elementos como la alienación a la que son sometidos los personajes por la misma orografía de la zona (vastos maizales), los restos que aún reposan en el pueblo de la memoria de posguerra, así como la instauración progresiva de la era digital en detrimento de la analógica. Un mundo que va desapareciendo devorados por el pacto de silencio de unos personajes atados a vínculos indescifrables.

La trama es esquiva, tensa, con una descripción de personajes muy sólida, además de una estructura narrativa a partir de los diálogos que ya le forjaron como un gran autor en la anterior, y fantástica, La Casa del Diablo (2023).

Puedes comprar el libro Cosechadora Universal de John Darnielle (Aristas Martínez) en la web de su editorial.