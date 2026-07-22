Lido Pimienta - Caribenya (Anti-)

El título del nuevo trabajo de la colombiana es un homenaje a Enya, artista que inspira a nuestra mujer en los procesos de composición. Poco tiene que ver la música de Lido Pimienta con la autora de “Orinoco Flow”, pero los gustos son libres, como es la música que se desprende de este nada desdeñable Caribenya (Anti-, 2026).

Con el anterior disco La Belleza (2025), se dejó acompañar por la Orquesta Filarmónica de Medellín con los arreglos de Owen Pallett en lo que supuso todo un derroche de filigranas sinfónicas que ponían el foco en las habilidades vocales de Pimienta, y en donde volvía a salirse de su zona de confort para afrontar nuevos retos artísticos.

El nuevo trabajo es menos aventurado. Arranca con el retrovisor puesto en el anterior álbum, y así “Arrúllame” es una sinfonía con cuerdas arregladas, de nuevo, por Pallett, en la que unos versos que apelan a la ternura y al amor cautivan por su voluptuosidad. Cambiando hacia cadencias cumbieras, “Tóxica”, es un precioso tema cuyos versos narran las precauciones que una tiene que tener con las poco recomendables personas que utilizan a las demás para alimentar su soberbia.

La cumbia se hibrida con el pop y los pespuntes amazónicos en otra de las gemas de este disco, “Libélula”, cantada a dúo con la artista puertorriqueña Ana Macho, y es una sentida oda a la sorodidad, y en “Talento”, el tecnopop va delineando una intrincada melodía con unas líneas de sintetizador muy balearic. Nelly Furtado es la artista invitada en “Hoy Por Tí”, con su poso dub y la producción de Grupo Jejeje que envuelve el tema en pantanosos sonidos que parecen que se desplacen al ralentí . De nuevo los motivos electropop y el dembow esculpen “Marea” para envolvernos en su canto al amor propio, y alguna pulla a la gentrificación de las ciudades, y el final con “No Me Quiero Ir” atrapa por sus licencias jamaicanas y unos coros que reivindican el pasado indígena.

Escucha Lido Pimienta – Caribenya