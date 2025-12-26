Lisasinson estrena la inmediata ‘No quiero envejecer’
Lisasinson continúa adelantando canciones del que será su nuevo disco, previsto para la primavera de 2026, después de haber adelantado canciones como «Salgo A La Calle», «Decidí Desaparecer», «Quiero Que Perdamos La Cabeza (Otra Vez)» o «Si me pierdo».
Ahora llega «No quiero envejecer», pildorazo inmediato de punk-pop, rebosante de energía y que, además, es todo un canto a la eterna juventud con sentencias inapelables como: «A veces pienso que sería mucho mejor que las cosas empezaran y no continuaran más. Si fuera esto posible y no importara la verdad, me iría de vacaciones sin pensar en regresar«.
Escucha ‘No quiero envejecer’ de Lisasinson
Próximos conciertos de Lisasinson
14 de febrero – MADRID
El Sol – Entradas
11 de abril – BARCELONA
Heliogàbal – Entradas