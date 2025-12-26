Lo último:
Lisasinson
Noticia

Lisasinson estrena la inmediata ‘No quiero envejecer’

Redacción MZK

Lisasinson continúa adelantando canciones del que será su nuevo disco, previsto para la primavera de 2026, después de haber adelantado canciones como  «Salgo A La Calle», «Decidí Desaparecer», «Quiero Que Perdamos La Cabeza (Otra Vez)» o «Si me pierdo».

Ahora llega «No quiero envejecer», pildorazo inmediato de punk-pop, rebosante de energía y que, además, es todo un canto a la eterna juventud con sentencias inapelables como: «A veces pienso que sería mucho mejor que las cosas empezaran y no continuaran más. Si fuera esto posible y no importara la verdad, me iría de vacaciones sin pensar en regresar«.

Escucha ‘No quiero envejecer’ de Lisasinson

 

Próximos conciertos de Lisasinson

14 de febrero – MADRID
El Sol – Entradas

11 de abril – BARCELONA
Heliogàbal – Entradas

También te puede gustar

Fernando Tanxencias 30 Minutos de Pasión

Fernando «Tanxencias» Sampedro publica nuevo volumen de Todo En Nombre del Rock ‘n Roll

Fidel Oltra

Comienza la gira de Kassi Valazza

Redacción MZK

Weezer tendrá DVD

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien