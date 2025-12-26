Lisasinson estrena la inmediata ‘No quiero envejecer’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Lisasinson continúa adelantando canciones del que será su nuevo disco, previsto para la primavera de 2026, después de haber adelantado canciones como «Salgo A La Calle», «Decidí Desaparecer», «Quiero Que Perdamos La Cabeza (Otra Vez)» o «Si me pierdo».

Ahora llega «No quiero envejecer», pildorazo inmediato de punk-pop, rebosante de energía y que, además, es todo un canto a la eterna juventud con sentencias inapelables como: «A veces pienso que sería mucho mejor que las cosas empezaran y no continuaran más. Si fuera esto posible y no importara la verdad, me iría de vacaciones sin pensar en regresar«.

Escucha ‘No quiero envejecer’ de Lisasinson

Próximos conciertos de Lisasinson

14 de febrero – MADRID

El Sol – Entradas

11 de abril – BARCELONA

Heliogàbal – Entradas